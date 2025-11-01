🔴 Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO: siga acá el partido con Luis Díaz en la Bundesliga

<b>¡Los Bávaros quieren seguir con su racha positiva! </b>Bayern Múnich se enfrenta con el Bayer Leverkusen por la novena jornada de la Bundesliga a partir de las 12:30 de la tarde, en el estadio Allianz Arena. Para este compromiso, Vincent Kompany eligió una plantilla alterna a la usual, <b>por lo que no serán titulares Luis Díaz ni Harry Kane</b>.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/10/24/luis-diaz-lidera-el-ranking-de-los-jugadores-colombianos-que-mas-han-perdido-valor-durante-el-2025/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/24/luis-diaz-lidera-el-ranking-de-los-jugadores-colombianos-que-mas-han-perdido-valor-durante-el-2025/"><b>Luis Díaz lidera el ranking de los jugadores colombianos que más han perdido valor durante el 2025</b></a><b>El colombiano ya logró anotar en todas las competencias de la presente temporada con el Bayern Múnich</b>, desde su llegada ha disputado 14 compromisos, sumando 7 goles y generado 4 asistencias.