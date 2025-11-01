Fútbol

🔴 Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO: siga acá el partido con Luis Díaz en la Bundesliga

El equipo bávaro espera mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Luis Díaz celebrando su gol frente a Colonia / Getty Images

Luis Díaz celebrando su gol frente a Colonia / Getty Images / Lars Baron

Juliana Sofía Ramírez Araque

Caracol Radio
