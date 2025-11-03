Champions League: Liverpool vs. Real Madrid, prográmese acá con el partidazo de la fecha 4

¡Regresan las emociones de la UEFA Champions League! Este martes 4 de noviembre se jugará la jornada 4 del campeonato más prestigioso a nivel de clubes en Europa. El París Saint-Germain lidera la tabla con 9 puntos, los mismos que el Bayern Múnich, la diferencia es que el equipo francés tiene un gol más a favor.

Real Madrid, uno de los equipos líderes del campeonato con 9 puntos, estará visitando este martes a Liverpool, quien suma 6 unidades en la fase de regular.

Así llegan ambos equipos

El equipo dirigido por Arne Slot atraviesa una mala racha durante la temporada, pues en la Champions League ha conseguido dos victorias (Atlético Madrid y Frankfurt) y una derrota (Galatasaray), resultado que lo sitúa en la casilla 10 con 6 unidades.

Le puede interesar: Vinícius JR. pide disculpas su reacción cuando fue sustituido en El Clásico Real Madrid - Barcelona

Por otro lado, el conjunto Merengue acumula nueve puntos y se encuentra entre los cuatro equipos que mantienen el puntaje perfecto, ya que ha ganado todos los partidos que ha disputado.

Posibles alineaciones

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Milos Kerkez); Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo

DT: Arne Slot

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

DT: Xabi Alonso

Historial de Liverpool vs. Real Madrid en Champions League

A lo largo de los últimos 43 años, ingleses y españoles se han enfrentado en 12 oportunidades en instancias como cuartos, octavos, semifinal y tres finales. El Real Madrid tiene el saldo positivo al obtener 7 victorias, 1 empate y 4 derrotas, además de tener registrar 17 goles a favor y 12 en contra.

Lea también: Gloria del fútbol inglés crítica salida de Luis Díaz del Liverpool: “De lejos, Gakpo no es mejor”

La primera vez que ambos equipos se enfrentaron directamente fue el 27 de mayo de 1981, en la final de la Champions League, donde los Rojos se impusieron por la mínima diferencia al equipo merengue.

Fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

El partido entre el Liverpool vs. Real Madrid, por la fecha 4 de la UEFA Champions League, se jugará este martes 4 de noviembre, a partir de las 3:00 de la tarde (hora Colombia), en el estadio de Anfield. Usted podrá disfrutar las emociones de este duelo mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.