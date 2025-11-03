Luis Díaz es mejor definidor que Cristiano Ronaldo y Lewandowski, según el CIES: atención al listado / Getty Images

El Centro Internacional de Estudios del Deporte, más conocido como CIES, dio a conocer el listado de los futbolistas con mejores registros en distintas fases del juego, durante los últimos seis meses.

Le puede interesar: Revelan fecha del posible regreso de Jorge Carrascal: ¿Se perdería la final de la Libertadores?

Luis Díaz es mejor definidor que Cristiano Ronaldo y Lewandowski

Entre las ocho categorías analizadas aparece la de “Definidores”, tratándose de aquellos jugadores con mayor efectividad de cara a la portería contraria. Allí se contrasta el número de goles esperados con la cantidad de anotaciones conseguidas, además de la frecuencia con que se remata.

Bajo este parámetro, Luis Díaz aparece entre los mejores del mundo. Se ubica en la quinta casilla con un índice de 92.3 sobre 100. Con ello supera a estrellas del balompié, como lo son Cristiano Ronaldo (88.6), Robert Lewandowski (87.2) y Lautaro Martínez (86.3).

Es preciso recordar que para esta temporada, Lucho fichó por el Bayern Múnich y en 15 encuentros disputados ha marcado 8 tantos. Asimismo, anotó en todos y cada uno de los torneos que disputó hasta el momento, siendo así el bastión ofensivo del elenco bávaro junto con Harry Kane.

Top-5 de los mejores definidores del mundo, según el CIES:

Pos. Futbolista Equipo Índice 1. Kylian Mbappé Real Madrid 100 2. Harry Kane Bayern Múnich 96.6 3. Lionel Messi Inter Miami 92.5 4. Serhou Guirassy Borussia Dortmund 92.3 5. Luis Díaz Bayern Múnich 92.3

En cuanto a los otros colombianos analizados, Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández, que actualmente milita en el Real Betis español, tiene un puntaje de 87.8, cifra que comparte con el nigeriano Victor Osimhen, mientras que Luis Javier Suárez, reciente incorporación del Sporting de Lisboa, tiene 87.

Colombianos destacados en otras categorías

Otra de las categorías con buena presencia de futbolistas colombianos es “Defensa Terrestre”, la cual se refiere al porcentaje de éxito respecto a la cantidad duelos ganados en propio campo y el número de intercepciones conseguidas.

Le puede interesar: Linda Caicedo se quedó fuera del once ideal del 2025 elegido por la FIFPRO

El listado es sorpresivamente liderado por el ecuatoriano Moisés Caicedo con un índice de 100. Dentro del top-20, se encuentran Dávinson Sánchez con el Galatasaray (93.5) y Yeimar Gómez Andrade con Seattle Sounders (91.2). Más abajo se encuentran Kevin Castaño de River Plate (90.8), Daniel Muñoz del Crystal Palace (90.4) y Jeisson Palacios de Nashville (89.7).

También se encuentra el ítem de “Construcción Defensiva”, que se basa en los pases exitosos desde campo propio y el porcentaje de efectividad. La lista la comanda el portugués Rúben Dias del Manchester City con un índice 100.

También puede leer: Jhon Durán envía mensaje certero a Néstor Lorenzo y la Selección Colombia: ¿Se mete al Mundial 2026?

En cuanto a los colombianos, Cristian Mosquera del Arsenal presenta un 89.5, mientras que Jhon Janer Lucumí del Bologna está en 89.2.