Jorge Soto sobre gol olímpico de Nacional: “Es más error de nosotros, que virtud del rival”

Atlético Nacional goleó 4-1 al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot y puso un pie en la final de la Copa Colombia. El equipo antioqueño dominó el juego de ida de las semifinales de principio a fin.

Como si fuera poco, el triunfo local contó con un gol histórico del joven Juan Manuel Rengifo, quien anotó un gol olímpico, que significó el 3-0 parcial para el Verdolaga.

Jorge Soto, portero del América, habló de la dolorosa derrota que sufrió su equipo en suelo antioqueño, refiriéndose también al tanto que recibió directamente desde el tiro de esquina.

“Errores que cometimos, cuando hay un gol olímpico, yo como arquero pienso que es más error de los defensas que virtud del rival, si bien el rival pateó bien, era un balón muy controlable, que cometimos errores y no lo pudimos sacar”, mencionó en declaraciones recopiladas por Sports Fans.

Entretanto, del juego, comentó: “El balance, negativo. Tristes, enojados, con bronca por no poder representar este escudo como se lo merece. Sentimos que el resultado es demasiado abultado por el desarrollo del juego, por momento lo controlamos, creamos las opciones, pero dimos ventajas que Nacional cobró y nos vamos con tres goles abajo en el marcador”.

Finalmente, recalcó que deben sacudirse lo más pronto posible para seguir en disputa con lo que les queda de Liga, buscando un cupo a los cuadrangulares finales.

“Esta derrota duele, nos duele mucho, golpea el ego, en la confianza, porque veníamos haciendo muy buenas presentaciones, consiguiendo muy buenos resultados. De pronto nos sirva para despertar y darnos cuenta que de pronto no éramos tan buenos como lo estábamos sintiendo. Mentalmente toca reponernos rápido porque el fútbol no da espera y en cuatro días tenemos una final más”, mencionó al respecto.