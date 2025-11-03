¿Quién es Juan Manuel Rengifo? El canterano de Nacional que anotó un gol olímpico en Copa Colombia

En la noche de este domingo 2 de noviembre, Atlético Nacional se enfrentó con América de Cali en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín por el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia. El equipo paisa logró una gran ventaja que espera mantener en la vuelta para volver a disputar la final del torneo y conseguir el título por tercera vez consecutiva.

El Verdolaga goleó 4-1 al Escarlata gracias a las anotaciones de Juan Francisco Bauza (35′), Matheus Uribe (49′), Juan Manuel Rengifo con el sorprendente gol olímpico (64′) y Alfredo Morelos (67′). Por parte del América, Bayron Garcés descontó con el único gol del equipo.

Cabe recordar que el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia entre América de Cali y Atlético Nacional se jugará el próximo jueves 13 de noviembre a partir de las 8 de la noche en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. En este compromiso se definirá el equipo que avance a la final del torneo, aunque el conjunto vallecaucano tiene un panorama complicado.

NAL 🆚 AME |⏱️| 90+4' | 4-1 | Final del compromiso.



NAL 🆚 AME |⏱️| 90+4' | 4-1 | Final del compromiso.

¡TRIUNFO DEL MÁS GRANDE!

¿Quién es Juan Manuel Renfigo?

Juan Manuel Rengifo tiene 20 años y se formó en la cantera de Atlético Nacional en 2018. Se ha destacado por su potente remate de media distancia y su precisión en los balones detenidos, virtudes que al día de hoy lo consolidan como una de las mayores promesas del club.

Su debut con el equipo profesional fue en agosto de 2025, durante un partido de Copa Colombia ante Deportes Quindío. En aquel encuentro ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Edwin Cardona y marcó su primer gol con la camiseta del Verdolaga.

Antes de dar el salto al fútbol profesional, Juan Manuel fue elegido como una de las figuras de la Supercopa Nacional Sub-20, torneo en el que destacó al anotar ocho goles de tiro libre con su zurda.

En lo que va de su carrera deportiva, registra 10 partidos disputados y tres anotaciones, dos en la Copa Colombia, frente a Quindío y América, y el otro fue en la Liga Colombiana ante Llaneros. Ahora, con tan solo 20 años, marcó el gol más importante de su carrera, un gol olímpico, uno de los más difíciles del fútbol.