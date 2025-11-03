¿América podrá contar de nuevo con Rodrigo Holgado? FIFA responde la apelación que presentó Malasia

América de Cali no solo sufre por los resultados deportivos recientes, sino también por su nómina. En las últimas horas se dio a conocer la respuesta que la FIFA le entregó la Federación Malasia de Fútbol, luego de la apelación que se interpuso tras la suspensión a siete jugadores por falsificación de documentos.

Entre los afectados se encuentra Rodrigo Holgado, quien fue parte de dicha convocatoria y en consecuencia no podrá tener actividad deportiva alguna por los próximos 12 meses. Así pues, el equipo escarlata estaba a la espera de la decisión final, teniendo en cuenta que en el frente de ataque tiene como alternativas a Adrián Ramos, Yojan Garces y el peruano Luis Ramos.

¿América podrá contar de nuevo con Rodrigo Holgado?

Infortunadamente para los planes del América de Cali, no podrá contar de nuevo con Rodrigo Holgado. Lo anterior debido a que la Comisión de Apelación de la FIFA desestimó los recursos presentados por la Federación Malasia de Fútbol (FAM).

Según informó la FIFA, el órgano de apelación rechazó los recursos y ratificó la totalidad de las sanciones impuestas, entre ellas la de Holgado, por infringir el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos, después de analizar toda la documentación presentada.

Se anunció que el fallo de apelación fue notificado este lunes 3 de noviembre a la FAM y los jugadores, que ahora disponen de 10 días para solicitar la decisión fundamentada y de 21 días para presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

En su defensa, y en la de sus jugadores, la FAM argumentó que la conclusión de la comisión disciplinaria de la FIFA fue inexacta e injusta y aseguró que todos los documentos relativos a la elegibilidad de los jugadores fueron “verificados” y los deportistas “actuaron de buena fe”.

¿Por qué llegó la suspensión y de qué consta?

La Comisión de Disciplina de la FIFA anunció a finales de septiembre la suspensión por un período de 12 meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol para los siete deportistas implicados en la falsificación documental, en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

De acuerdo al fallo, la Federación Malasia de Fútbol deberá abonar a la FIFA una multa de 350.000 francos suizos y los jugadores Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano tendrán que abonar a la FIFA una multa de 2.000 francos suizos cada uno.