🔴EN VIVO | Envigado vs. Medellin por la semifinal ida de la Copa Colombia: siga acá la trasmisión

Este lunes vuelve la acción al fútbol colombiano con la <b>Copa Colombia. </b>Se medirán <b>Envigado e Independiente Medellín en el compromiso de ida de la semifinal, </b>esta ocasión en el estadio Polideportivo Sur.El equipo de<b> La Cantera de Héroes ha sido la sorpresa de este torneo,</b> llegó hasta esta instancia tras haber dejado en el camino a dos rivales importantes. En los octavos de final superó a<b> Millonarios</b> con un marcador global de 1-0, luego le ganó a <b>Pereira</b> en los cuartos en una definición desde el punto penal.<b>Medellín, por su parte, es un difícil rival para el cuadro naranja</b>, viene de eliminar a<b> Fortaleza </b>en los octavos de final en una serie que se definió en el Atanasio con 2-1, luego de empatar sin goles en Bogotá. En los cuartos de final le ganó a<b> Sante Fe,</b> en una llave muy reñida, dado que en suelo antioqueño el <i>León </i>ganó 2-1, pero en la vuelta, que se jugó en Techo, el <i>Poderoso </i>goleó a los locales 3-0.La última vez que estos equipos se cruzaron en la Copa Colombia fue hace 9 años, en un partido correspondiente a la fase de grupos del campeonato que <b>finalizó 5-1 a favor de Medellín,</b> este encuentro se jugó el 13 de abril de 2016.