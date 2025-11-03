Cruzeiro, preocupado por la ausencia de Néiser Villarreal en Millonarios

Ya son dos semanas en las que Néiser Villarreal sigue brillando por su ausencia en los entrenamiento de Millonarios. El delantero tumaqueño aun tiene tres semanas de contrato en el club, antes de marcharse libre a Cruzeiro de Brasil.

Néiser, quien brilló con la Selección Colombia Sub-20 en el pasado Mundial de la categoría celebrado en Chile, debía presentarse en el club el pasado 20 de octubre, tal y como lo hizo Carlos Sarabia, jugador del equipo bogotano y quien también estuvo en la Copa del Mundo.

Ⓜ️ Carlos Sarabia se reintegró hoy a los trabajos con Millonarios, luego de su participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia. Néiser Villarreal, que aún tiene contrato con el club, no se presentó. pic.twitter.com/GMDYAZBpVT — Cristian Pinzón (@Crispinllos) October 20, 2025

Sin embargo, Villarreal decidió no presentarse, inicialmente, argumentando, a través de César Torres, desconocer cuándo debía hacerlo, ya después en un acto de rebeldía, sin comunicarse ni dar explicaciones con el equipo bogotano, con quien tiene contrato hasta finales de noviembre.

Cruzeiro, preocupado por la situación de Néiser

Cruzeiro de Brasil, equipo con el que Néiser Villarreal tiene un precontrato y al cual empezará a pertenecer desde el próximo 1 de diciembre, sigue de cerca esta situación, aunque, por obvias razones, no se ha pronunciado al respecto.

Según informó el periodista Guilherme Macedo, de Globo Esporte, el club sostiene diálogos con su representante, con quien se acuerdan detalles para la presentación del colombiano el próximo mes. El medio aseguró que ha intentado contactarse con el jugador, pero no ha sido posible.

Millonarios informó públicamente que ya le notificó al jugador que abrió un expediente administrativo en su contra. Según Globo Esporte, podría incluso llevar una queja formal ante la FIFA.