Video: Miguel Ángel Borja falló un penalti en el último minuto y no pudo evitar derrota de River

River Plate cayó 0-1 con Gimnasia y Esgrima de La Plata y completó su quinta derrota en los últimos seis partidos que ha disputado por el campeonato argentino. Miguel Ángel Borja fue uno de los grandes señalados tras la derrota, tras fallar un penalti en el último minuto.

El juego se cerró con polémica, tras un discutido penalti que se le concedió a River en tiempo de reposición. Borja asumió el cobro, ejecutándolo al poste de la mano izquierda del arquero Nelson Insfrán, quien acertó en la ubicación y rechazó el lanzamiento.

En una de las tomas de la televisión se puede observar la reacción del técnico Marcelo Gallardo, que tras la ejecución del colombiano no podía creer que fallara la ejecución. Tras la atajada del portero, el árbitro decidió acabar el encuentro.

NO LO PODÍA CREER: LA REACCIÓN VIRAL DE GALLARDO AL PENAL ERRADO POR BORJA SOBRE LA HORA... 🚨 pic.twitter.com/sK73V6SkvP — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Incluso, Gallardo decidió no asistir a la rueda de prensa posterior al partido, lo que avivó las críticas de los aficionados del equipo, que a lo largo de los 90 minutos estuvieron expresando su rechazo al rendimiento del equipo.

Con esta derrota, River Plate se ubica en la sexta posición de la fase regular del campeonato argentino. A falta de dos fechas, peligra la clasificación del equipo a la próxima instancia. El próximo domingo visitará a Boca Juniors en La Bombonera, en el Superclásico del fútbol argentino.

Miguel Ángel Borja, con futuro incierto

Miguel Ángel Borja termina su contrato con River Plate en diciembre del presente año. Su continuidad en el equipo es incierta, a pesar de que el deseo del delantero cordobés es continuar en el club. Borja ha convertido 62 goles con River, igualando el registro con Juan Pablo Ángel como los colombianos con más goles en la historia del equipo.