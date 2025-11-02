“Alegría y pasión, lo que hace que el Giro de Rigo se destaque en Barranquilla”: alcalde Char

Este domingo 2 de noviembre se cumplió el Giro de Rigo 2025 en Barranquilla.

Durante el evento, miles de barranquilleros salieron desde temprano a apoyar y animar a los 8.000 deportistas de más de 20 países.

El alcalde Alejandro Char destacó a través de su cuenta de X que: “¡Barranquilla vive la emoción de #ElGiroDeRigo! Un río de emociones pintó de rosa a Barranquilla y al Atlántico en este Carnaval del ciclismo. Nuestras calles vibran con la energía y la pasión de miles de ciclistas que hoy pedalean con el alma. Qué orgullo tener en nuestra ciudad más de 8.000 deportistas disfrutando de esta gran fiesta sobre ruedas. Campeones, Barranquilla siempre los recibirá con los brazos abiertos!”.

Opiniones de los participantes

Uno de los corredores participantes fue Néstor Trujillo, quien destacó la participación activa y el trabajo mancomunado para lograr el éxito de esta competencia deportiva que activa la economía en la ciudad.

“Me ha parecido excelente, la logística muy buena, la asistencia bastante muy buena, la gente de Barranquilla muy amable, calurosa, muy colaboradora. Estoy muy contento porque Barranquilla tiene progreso y se ve la acción de la institucionalidad, se ve la acción y el esfuerzo que están poniendo en el desarrollo de la ciudad. De todas maneras, felicitaciones y muchas gracias”.