Cayó la banda de microtráfico ‘Los Arrayanes’: usaban a sus hijos para esconder droga en Bogotá

Colombia

La Policía logró desarticular a la banda de microtráfico conocida como “Los Arrayanes”, un grupo familiar que utilizaba a sus propios hijos para ocultar droga y evitar los controles de las autoridades. Operaban en pleno centro de Bogotá, donde vendían marihuana y cocaína durante todo el día, camuflando sus actividades ilegales bajo la apariencia de restaurantes y pequeños negocios.

Según el investigador del caso, “todo comenzó con una alerta ciudadana”. Esa denuncia permitió que se iniciara una investigación que se extendió por más de un año, tiempo durante el cual las autoridades realizaron seguimientos, vigilancias y la infiltración de un agente encubierto.

Cómo operaban ‘Los Arrayanes’

Durante las pesquisas, los investigadores descubrieron que la organización tenía una estructura jerárquica bien definida. Alias Jason, identificado como el líder, y su socio conocido como “Cucaracho”, impartían las órdenes al resto del grupo, que estaba conformado por:

Tesoreras encargadas de administrar el dinero.

Expendedores que distribuían la droga.

“Campaneros” que alertaban sobre la presencia de la Policía.

Administradores de los locales que servían como fachada.

Además de vender los estupefacientes, los miembros de la banda usaban a menores de edad —sus propios hijos— para esconder pequeñas dosis en sus pertenencias, confiando en que los niños no serían requisados por las autoridades.

El papel del agente encubierto

El agente infiltrado fue clave para la investigación. Según el investigador, “no solo compraba la droga, también se integró a la dinámica del grupo, ganando su confianza e incluso participando en reuniones y eventos sociales”. Cada paso fue documentado con cámaras espías y puntos de grabación estratégicos, lo que permitió identificar los lugares de almacenamiento y los horarios en los que operaban.