Acusan a extesorera del hospital de Santafé de Antioquia de la presunta apropiación de $687 millones

Santafé de Antioquia

Sandra Yaneth López Urrego, extesorera del hospital San Juan de Dios de Santafé de Antioquia, fue capturada por funcionarios del CTI de la Fiscalía por su presunta participación en la apropiación de 687.240.535 de pesos de las cuentas del centro asistencial.

Durante las audiencias, López Urrego no aceptó los presuntos delitos imputados por el ente investigador por peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo y uso de documento público falso; pese a ello, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Antioquia, entre el 2022 y 2024, la extesorera manejaba las áreas de nómina, personal y prestaciones sociales. “Se evidenció que la exservidora pública realizaba transferencias bancarias desde la cuenta oficial de la entidad hacia su cuenta personal. Las labores de policía judicial establecieron que, para tratar de ocultar las irregularidades, la mujer habría presentado 13 comprobantes falsos de desembolsos por pagos de nómina o a proveedores, cuyos destinatarios nunca recibieron el dinero”, dijo la fiscalía.