Cayó banda delincuencial dedicada a hurtos en fincas turísticas del Quindío y Valle del Cauca

Armenia

En efecto fue desarticulada la banda delincuencial denominada ‘Langostas’ donde encapuchados ingresaban a fincas turísticas en los municipios de Circasia, Montenegro en el Quindío y Sevilla en el Valle del Cauca con el fin de cometer millonarios hurtos.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que con este importante resultado operativo se pudo esclarecer un caso de homicidio y tortura y siete hurtos a diferentes fincas campestres por un valor aproximado de 400 millones de pesos.

Sostuvo que uno de los hechos con mayor gravedad fue el que se registró en el año 2024 en la vereda La Cabaña del municipio de Circasia donde falleció Jairo Damelines Cardona, según dictamen de medina legal tenía fractura de fémur, múltiples heridas con arma cortopunzante en su cuerpo y un disparo con escopeta.

Destacó que el cuerpo fue enrollado en un colchón y dejado en zona boscosa de la finca y que, de acuerdo con las investigaciones se logró determinar que este hecho se presentó por intento de hurto, donde el occiso al parecer tendría una fuerte suma de dinero producto de la venta de una finca.

“Desde allí iniciamos todo este proceso investigativo que nos dio también para relacionarlo con un hurto que se llevó a cabo en la vereda La Revancha del municipio de Montenegro. Allí ingresaron seis personas a una finca, amordazaron a las 11 personas que estaban en este lugar Todos turistas de nacionalidad estadounidense los retuvieron durante 5 horas, por lo cual también dentro del proceso de judicialización no solamente se les tipificó el delito de tortura, homicidio, sino también secuestro, le hurtaron sus celulares, sus documentos, las joyas, tarjetas de crédito", indicó.

Añadió: “Otro hecho grave que se presentó en la vereda La Julia de Circasia, Allí fueron hurtadas cinco personas, igualmente bajo la misma modalidad utilizando armamento incluso largo, no solamente armamento corto, armas de fuego de corto y largo alcance, utilizando también armas blancas, encapuchados, vistiendo las mismas prendas que pudimos observar en diferentes videos".

Integrantes de la banda delincuencial

La estructura era liderada por alias “Cristian el mono” de 24 años de edad, los demás integrantes son conocidos como alias “El Taxista”, “El Flaco”, “Kate”, “Nata” y “La India”, cuyas edades oscilan entre los 26 a 43 años de edad.

“Una vez inicien todas las labores de investigación logramos durante este periodo de tiempo interceptar 15 líneas telefónicas, lo cual nos llevó a poderlos identificar plenamente, porque digamos que en los videos no son una pieza fundamental para lograr de manera inmediata la identificación, pero sumado a la evidencia técnica, como en este caso, las líneas telefónicas, pues juegan un papel fundamental", mencionó el alto oficial.

Puntualizó: “Importante señalar que todas estas personas ya tenían antecedentes por estos mismos delitos que en algunos de los hurtos se hacían pasar por integrantes del Frente 57 de las FARC, cosa que también en su momento generaba su sobra donde se mencionaba por parte de la comunidad, pues que la guerrilla prácticamente estaba aquí ya haciendo extorsiones y cometiendo este tipo de delitos".

Resaltó: “Así que es un muy importante resultado que demuestra la capacidad de nuestra policía nacional, la capacidad de nuestra policía judicial, el trabajo articulado con la fiscalía y es un mensaje muy claro para todos esos delincuentes que pretenden venir al departamento del Quindío a perturbar la tranquilidad y la seguridad y que sepan que posterior a los hechos tenemos toda la capacidad investigativa para capturarlos, para ubicarlos donde se escondan y para llevarlos a la justicia”.