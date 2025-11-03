Casi una tonelada de residuos reciclables se recuperó en el Giro de Rigo 2025 en Barranquilla

En el marco del Giro de Rigo 2025, edición El Carnaval, realizado este domingo en Barranquilla, los recicladores de oficio protagonizaron una destacada labor ambiental. Mientras miles de ciclistas recorrían la ciudad, ellos recolectaron 16 tulas de residuos reciclables, equivalentes a casi una tonelada de materiales aprovechables.

Del total, se contabilizaron 11 tulas de botellas PET, 3 de aluminio y 2 de materiales variados, entre ellos cartón, plástico flexible y plegadiza. En conjunto, estos residuos sumaron un volumen de 20,16 metros cúbicos, similar al espacio que ocuparía un contenedor mediano, una habitación o una piscina de tamaño promedio.

De los residuos al aprovechamiento sostenible

La recolección no solo contribuye a mantener limpia la ciudad, sino que también refuerza la cadena de aprovechamiento y economía circular, ya que los materiales serán transformados para volver a ser utilizados como materia prima.

“No solamente estamos recuperando materiales aprovechables, como las botellas plásticas o las latas de aluminio, que luego se reincorporan a la producción. También estamos haciendo visible y dignificando el oficio de nuestros recicladores”, explicó Dina Luz Pardo, jefa de la Oficina de Servicios Públicos de Barranquilla.

Pardo resaltó que el esfuerzo conjunto entre recicladores, comunidad, organizadores del evento y la Alcaldía demuestra el compromiso con una Barranquilla limpia, segura y sostenible, y con la promoción de eventos deportivos responsables con el medioambiente.