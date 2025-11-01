MinTrabajo ordena cierre temporal de cocina y piscina en sede de Comfamiliar Atlántico: esto se sabe

Durante la tarde de este 31 de octubre, se conoció que luego de una inspección realizada por el Ministerio de Trabajo en diferentes sedes de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico (Comfamiliar), la entidad impuso una medida preventiva de paralización temporal en la sede principal, tras encontrar condiciones que representan un “riesgo grave e inminente” para la seguridad y salud de sus trabajadores y usuarios.

“El Auto número 1794, expedido el 29 de octubre, determina la suspensión temporal por 10 días en las áreas de cocina y piscina principal. La medida se mantendrá hasta que la Caja de Compensación complete las intervenciones correctivas necesarias en seguridad y salud en el trabajo”, dice el comunicado por parte del Ministerio.

Más detalles de la diligencia

La diligencia fue liderada por el director Territorial Miguel Varela Rueda, quien señaló que “en las zonas de cocina y la piscina de la sede principal, se encontraron condiciones inseguras que podrían poner en riesgos la integridad de las y los trabajadores, así como de los usuarios”.

“En el área de cocina se encontraron riesgos por pisos húmedos, productos químicos envasados en botellas sin etiquetar y sin especificar su contenido y medición de estrés térmico, así como las salidas de emergencia bloqueadas con llave y la falta de extintores, y malas condiciones de limpieza de las chaquetas térmicas de los trabajadores que ingresan a los cuarto fríos. Adicionalmente, no se realizan simulacros de emergencia desde el año 2022″, dijo el Ministerio.

“Igualmente, en la zona de la piscina principal, en el cuarto de almacenamiento de productos químicos se detectó desorganización, alto riesgo físico y químico y malas condiciones de infraestructura (humedad en paredes y techos, fisura y goteras), carencia de extintores y en la atención de emergencias. En el área de la planta eléctrica se detectó carencia de señalización y el tanque de almacenamiento de ACPM sin kit aniderrames. Otro hallazgo encontrado, tiene que ver con la aplicación de la normativa vigente sobre prevención de accidentes y protección de la vida y la salud de los trabajadores", dice el comunicado de la entidad.