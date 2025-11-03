Alex Escobar, afligido tras la goleada de Nacional sobre América en Copa: “Duele muchísimo esto”

Atlético Nacional protagonizó la gran sorpresa de la Copa Colombia 2025, luego de golear 4-1 al América de Cali en el duelo de ida de las semifinales. El verde se dio incluso el lujo de anotar un gol olímpico en lo que parece ser una llave absolutamente sentenciada.

Justamente, los dirigidos por Diego Arias tomaron ventaja gracias a las anotaciones de Juan Bauza, Matheus Uribe, el gol olímpico del canterano Juan Rengifo y Alfredo Morelos, mientras que los escarlatas descontaron por intermedio de Yojan Garcés.

Alex Escobar, afligido tras la goleada de Nacional sobre América

En la conferencia de prensa posterior al partido, Alex Escobar se mostró sumamente afligido por la dura caída del América en casa de Atlético Nacional y aprovechó para excusarse con los hinchas por lo ocurrido.

“Así como les duele, nos duele a nosotros muchísimo. Somos hinchas, pertenecemos a la institución y este clásico es muy difícil. Ahora lo que queda es levantarnos, tenemos una final muy importante... De hoy, hay que poner un poquito más y los jugadores lo saben. Con lo que hablamos ahorita, el equipo tiene que levantar, sobreponerse a este resultado adverso, tratar de entrar a los ocho y queda la final allá en Cali. Duele muchísimo esto”, sentenció.

Por otro lado, el entrenador interino reconoció que hasta los 37 minutos “el equipo estaba bien parado, aunque sin atacar mucho”. Ahora bien, el error en salida de Luis Paz terminó echando todo por la borda, debido a que Nacional “tiene muy buenos jugadores que son ‘killers’ en el momento en que se necesita”.

Y concluyó con su análisis de lo ocurrido: “Si se fijan en el primer tiempo, ellos tenían el manejo de la pelota, pero tampoco tuvieron opciones claras de gol... El partido estaba bien manejado, sin atacar mucho nosotros, pero ese error nos vino mal. El otro gol es un 2-0 bastante complicado y ya el equipo se complica, porque con ese resultado siempre es difícil”.

