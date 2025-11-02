Fútbol

Vincent Kompany explica por qué Luis Díaz fue suplente ante el Bayer Leverkusen

El colombiano ingresó en la última media hora del partido en la goleada 3-0 del Bayern Múnich.

Luis Díaz, suplente en el Bayern Múnich ante el Bayer Leverkusen. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)

Luis Díaz, suplente en el Bayern Múnich ante el Bayer Leverkusen. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

Bayern Múnich continúa realizando una campaña perfecta en la presente temporada. El equipo dirigido por Vincent Kompany goleó 3-0 al Bayer Leverkusen, en juego por la novena fecha de la Bundesliga.

Kompany se dio incluso el lujo de usar una nómina alterna, reservando varios de sus titulares para el juego del próximo martes, donde el Bayern estará recibiendo al PSG, en uno de los partidos más llamativos por la cuarta fecha de la Liga de Campeones.

Juno a Díaz, fueron suplentes también el goleador inglés Harry Kane y el extremo francés Michael Olise. Sobre la ausencia de los tres, Kompany explicó: “Siempre me preguntaban cuándo Kane iba a tener un descanso, cuándo Luis Díaz iba a descansar y hasta cuándo Olise iba a hacerlo. Hoy sentí que era el momento ideal”.

Vea también

El entrenador belga también elogió la postura de sus tres figuras para asumir comenzar este partido desde el banco de suplentes. “Son profesionales y entienden todo. No importa si es Kane, Olise o Díaz, todos saben la situación en la que estamos”, comentó.

Tanto Luis Díaz, como Harry Kane y Michael Olise ingresaron al terreno de juego al minuto 59, cuando el partido ya se encontraba liquidado con el marcador de 3-0.

Con estos minutos, Lucho mantuvo su racha perfecta en la temporada, habiendo sumado minutos en todos los partidos del Bayern. El colombiano registra ocho goles marcados y cinco asistencias.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad