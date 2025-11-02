Vincent Kompany explica por qué Luis Díaz fue suplente ante el Bayer Leverkusen

Bayern Múnich continúa realizando una campaña perfecta en la presente temporada. El equipo dirigido por Vincent Kompany goleó 3-0 al Bayer Leverkusen, en juego por la novena fecha de la Bundesliga.

Kompany se dio incluso el lujo de usar una nómina alterna, reservando varios de sus titulares para el juego del próximo martes, donde el Bayern estará recibiendo al PSG, en uno de los partidos más llamativos por la cuarta fecha de la Liga de Campeones.

Juno a Díaz, fueron suplentes también el goleador inglés Harry Kane y el extremo francés Michael Olise. Sobre la ausencia de los tres, Kompany explicó: “Siempre me preguntaban cuándo Kane iba a tener un descanso, cuándo Luis Díaz iba a descansar y hasta cuándo Olise iba a hacerlo. Hoy sentí que era el momento ideal”.

El entrenador belga también elogió la postura de sus tres figuras para asumir comenzar este partido desde el banco de suplentes. “Son profesionales y entienden todo. No importa si es Kane, Olise o Díaz, todos saben la situación en la que estamos”, comentó.

Tanto Luis Díaz, como Harry Kane y Michael Olise ingresaron al terreno de juego al minuto 59, cuando el partido ya se encontraba liquidado con el marcador de 3-0.

Con estos minutos, Lucho mantuvo su racha perfecta en la temporada, habiendo sumado minutos en todos los partidos del Bayern. El colombiano registra ocho goles marcados y cinco asistencias.