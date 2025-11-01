Gloria del fútbol inglés crítica salida de Luis Díaz del Liverpool: “De lejos, Gakpo no es mejor”

Luis Díaz y Cody Gakpo durante el tiempo que coincidieron en el Liverpool. (Photo by Sebastian Frej/MB Media/Getty Images) / Sebastian Frej/MB Media

Ya han pasado varios meses desde que Luis Díaz y Liverpool separaron sus caminos. Tras coronarse campeón de la Premier League, el guajiro se marchó del club en el presente mercado de pases, recayendo en el Bayern Múnich, hoy en día el mejor equipo de la temporada en Europa.

Mientras que el Bayern ha ganado los 15 partidos que ha disputado en la presente campaña, los ingleses han caído en una gran irregularidad, registrando seis derrotas en sus últimos ocho partidos.

Una de las cosas que más se le ha cuestionado al club en la actualidad, es haber dejado salir al extremo guajiro, quien en el Bayern Múnich ha brillado con ocho anotaciones y cinco asistencias.

El último en sumarse a las críticas al club de Anfield fue Rio Ferdinand, exjugador y gloria del fútbol inglés, quien aseguró que Lucho era, de lejos, mejor que el neerlandés Cody Gakpo, quien ha asumido su lugar en el equipo de Arne Slot.

“Creo que la salida de Díaz, no sé si fue una buena decisión. Creo que Díaz es un jugador top. Tras su marcha, ¿lo han sustituido por alguien mejor? ¿Es Gakpo mejor? Yo diría que no, ni de lejos”, comentó Ferdinand en su podcast, ‘Rio Ferdinand Presents’.

Y añadió sobre los nuevos refuerzos: “No están funcionando, no están jugando tan bien. Los nuevos jugadores que han llegado probablemente han desequilibrado un poco al equipo con la forma en que el entrenador intenta jugar”.