Bayern Múnich, líder sólido de la Bundesliga: Repase acá la tabla de posiciones

Luis Díaz ha disputado todos los partidos del Bayern Múnich en la temporada. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Bayern Múnich está viviendo uno de sus mejores inicios de temporada de todos los tiempos. El equipo dirigido por el belga Vincent Kompany registra 15 triunfos en los 15 partidos que ha disputado en la presente temporada.

Por la Bundesliga, son nueve victorias, manteniéndose en la primera posición con 27 puntos y una diferencia de cinco unidades sobre su principal perseguidor, el Leipzig; siete más que el Borussia Dortmund, a quien superó recientemente.

El poderío del Bayern es tal, que ha convertido 33 goles y apenas ha recibido cuatro en esta Bundesliga, una diferencia de gol de +29 y un promedio anotador de 3.6 goles por partido.

Luis Díaz ha estado presente directamente en 9 de estas 33 anotaciones, aportando cinco goles y cuatro asistencias, para un promedio de una participación en un tanto por cada partido disputado en la Bundesliga.

Actualmente se ubican en zona de descenso el Mainz y el Heidenheim, ambos con 5 puntos. Un punto por delante se encuentra el Borussia Mönchengladbach.

Tabla de posiciones

Próxima fecha

La décima jornada de la Bundesliga se disputará entre el viernes 7 y domingo 9 de noviembre. Esta será la última jornada antes del parón por la doble fecha FIFA, última del año y previa al sorteo del Mundial.

Sábado 8 de noviembre

[9:30AM] Hoffenheim Vs. Leipzig

[9:30AM] Hamburgo Vs. Borussia Dortmund

[9:30AM] Unión Berlín Vs. Bayern Múnich