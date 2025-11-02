Fútbol

León y James, eliminados de la Liga MX tras caer ante el América

El equipo del colombiano es penúltimo del campeonato y solo le resta un partido para cerrar la temporada.

Con James Rodríguez titular y en el campo de juego durante los 90 minutos, León fue superado 2-0 por el América en el Estadio Ciudad de Los deportes, en juego válido por la fecha 16 de la Liga MX.

Con este resultado, el equipo de Guanajato sentenció eliminación a falta de una fecha, ubicándose penúltimo en la tabla de posiciones y sin chances para siquiera aspirar a un lugar en la fase de los Playoffs.

Los goles de la victoria fueron convertidos por el francés Allan Saint-Maximin y el uruguayo Rodrigo Aguirre, ambos en la etapa complementaria del encuentro. En el local jugó todo el partido el defensa Cristian Borja; así como en la visita también hizo lo propio Stiven Barreiro.

Eliminación anticipada

De los 16 partidos disputados, León registra nueve derrotas, cuatro empates y apenas tres triunfos. Números que lo dejan penúltimo del campeonato y con apenas 13 puntos, sin chances para siquiera aspirar a la Liguilla. América es tercero con 34 unidades.

En el presente campeonato, James ha disputado 12 partidos de la Liga con Léon, registrando tres anotaciones y y una asistencia. El cucuteño termina contrato con el equipo al final de la temporada y la información de la prensa es que no continuaría en la institución.

