Jorge Carrascal enciende las alarmas por una lesión: Esto se sabe del volante

Jorge Carrascal encendió las alarmas en el Flamengo y de paso en la Selección Colombia. El volante cartagenero apenas pudo disputar 21 minutos en la goleada de su equipo 3-0 sobre Sport Recife, abandonando el campo lesionado con un problema muscular en la espalda.

Sobre los 18 minutos, en una acción inesperada, Carrascal recibió una pelota en campo rival y se apoyó con un compañero, sintiendo de inmediato la molestia, la cual lo obligó a pedir asistencia médica.

A los 21 minutos fue sustituido, abandonando el terreno de juego con claras muestras de dolor. En su lugar ingresó al campo Luiz Aráujo.

Toda la lesión de Jorge Carrascal a los 19 minutos del primer tiempo.



Yo lo veo "bien", lo está cuidando para mí.

No lo veo salir "tan" lesionado pero le duele el golpe en la espalda.



#Flamengo #Brasileirão2025 pic.twitter.com/lBbCtD65UA — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) November 2, 2025

Sobre la lesión, Flamengo informó que se trató de "un dolor lumbar tras un movimiento brusco", sin entregar más detalles sobre la molestia. El técnico Filipe Luís tampoco se refirió mucho al respecto en la rueda de prensa posterior al partido.

¿Volverá a ser baja en la Selección Colombia?

Jorge Carrascal, jugador habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo, no fue citado para los últimos compromisos amistosos de octubre ante México y Canadá, donde el argentino optó por probar otros nombres. A la espera de conocer la gravedad de esta lesión, el cartagenero podría volver a ser baja para los juegos ante Nueva Zelanda y Australia, amistosos que se disputarán el sábado 15 y el martes 18 de noviembre, respectivamente.

Carrascal arribó este semestre a Flamengo procedente del fútbol ruso. Poco a poco el colombiano se ha hecho con un lugar en el equipo de Filipe Luís, siendo pieza clave en la clasificación a la final de la Copa Libertadores, al anotar el único gol de la serie. El juego por el título ante Palmeiras se disputará el próximo 29 de noviembre.