Aria Vega honra sus raíces musicales con ‘Abanico Sanyo’, un homenaje a Barranquilla

La cantante barranquillera Aria Vega, reconocida por su autenticidad y por llevar con orgullo el sello costeño en cada una de sus canciones, presenta su nuevo sencillo “Abanico Sanyo”, una historia de amor caribeño que mezcla música, cultura y realismo mágico.

“Abanico Sanyo” refleja cómo Barranquilla es hogar, musa y escenario de la vida de Aria Vega. La canción está impregnada de códigos locales: la noche de guacherna, el desfile nocturno, las luces, la luna, los faroles y la brisa de diciembre que define a la ciudad. Todo enmarcado en el espíritu festivo del Carnaval de Barranquilla, donde, como asegura la artista, “todo el año es verano”.

Aria Vega se presenta al mundo como la costeñita, la sirenita y la reina de Barranquilla. Su propuesta artística se basa en rescatar la jerga y la identidad costeña, dándole a su música un carácter único y profundamente cultural. “Es un vibe, un feeling que cualquiera puede vivir, pero siempre con la esencia del Caribe”, afirma.

Desde los 4 años, Aria Vega descubrió su pasión por el canto. Su talento la llevó a ser finalista en Idol Colombia a los 17 años, marcando el inicio de su camino musical. Estudió baile, folclor, flamenco y teatro, y aunque tuvo la oportunidad de iniciar proyectos en Bogotá, decidió mantenerse fiel a sus raíces.

En 2020 firmó con Warner Music, etapa que marcó su ingreso a la industria. Luego exploró nuevos sonidos con Makia, un álbum experimental que fusiona cumbia, vallenato y afrobeat. Con temas como Agua e’ panela y su colaboración con Dekko, Aria Vega se ganó un lugar en los escenarios del Carnaval de Barranquilla y se consolidó como una voz vibrante del Caribe.

Hoy, bajo el sello La Industria INC, Aria Vega reafirma su identidad y apuesta por una propuesta musical donde Barranquilla, su cultura y su jerga son protagonistas. Con “Abanico Sanyo”, la artista invita a escuchar, sentir y vivir el Caribe colombiano.