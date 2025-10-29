Felipe Daza, nueva voz principal de “Los Legendarios” para honrar el legado del “Rey del despecho”

Felipe Daza, el nuevo cantante central de la agrupación "Los Legendarios" que acompañabamn a Darío Gómez / Foto Felipe Daza

La agrupación de música regional colombiana “Los Legendarios”, cuya historia está estrechamente ligada a la del fallecido Darío Gómez (1951–2022), incorporó al talentoso cantante Felipe Daza para continuar el camino musical que, durante más de cuatro décadas, forjó junto al eterno “Rey del despecho”.

En diálogo con Lo Más Caracol, Felipe Daza aseguró que esta es “una oportunidad incalculable para continuar el legado del maestro Darío Gómez”, quien no solo le abrió las puertas del escenario, sino que también le transmitió enseñanzas que hoy se reflejan en su estilo y madurez artística.

El cantante recordó que fue Olga Lucía Arcila, mánager y viuda del maestro, quien lo invitó a formar parte de Los Legendarios. “Me dio un voto de confianza que no pienso defraudar”, afirmó Daza, al describir la oportunidad de ser la voz principal del grupo como “una enorme responsabilidad y, sobre todo, un honor”.

La amistad entre Felipe Daza y Darío Gómez nació en 2017, cuando comenzaron a compartir escenarios. Desde entonces, el maestro lo invitó en varias ocasiones a acompañarlo en conciertos, donde interpretó algunos de sus clásicos frente a él, incluso modificando las letras para dedicárselas.

Sobre “La Playonera”, la primera canción del nuevo álbum de Los Legendarios, Daza recordó que se trata de una de las composiciones más antiguas de Darío Gómez, escrita en 1981 como homenaje a la vereda El Playón, en el municipio natal del artista, San Jerónimo (Antioquia).

“Cantar al lado de Darío Gómez fue un privilegio, pero mantener vivo su legado es un compromiso con el alma del pueblo colombiano”, concluyó Felipe Daza.