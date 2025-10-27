Ángel Popular y Junior Vargas, se unen para presentar “Qué le pasó a tu corazón”

Dos de los géneros más tradicionales del país, el vallenato y la música popular se encuentran en una colaboración llena de despecho, sentimiento y amor. La reconocida promesa del eje cafetero Ángel Popular se une al cantante de vallenato Junior Vargas, hijo del musico Herbert Vargas para lanzar su primer sencillo ‘Qué le paso a tu corazón’.

El encuentro de estos dos artistas se dio en un aeropuerto cuando viajaban de Medellín a Pereira y fue allí donde su conexión trasciende más allá de una amistad para llevarlo al estudio de grabación. A tal punto, de unir sus talentos en una canción que narra la historia de un amor fallido y un quiebre inesperado.

En diálogo con Lo Más Caracol, Ángel Popular contó cómo nació ‘Qué le paso a tu corazón’, “a mí me encanta contar historias, sobre todo para que la gente se identifique, afortunadamente estoy enamorado, pero creo que más de uno han pasado por una desilusión amorosa, porque no es algo fácil tener esa frustración es vacío y la mejor forma fue expresarlo con esta canción que además tiene una melodía propia”, aseguró Ángel.

‘Qué le paso a tu corazón’, ya se encuentra en todas las plataformas musicales. Además, el videoclip ya cuenta con 3.305 visualizaciones en Youtube, en el que hacen un recorrido visual por los paisajes de eje cafetero con la presencia de un carro clásico, el cual fue dirigido por B2 y Anderson Bedoya.