Regresa la revista Esquire a Colombia con el mejor contenido de estilo de vida para los hombres

Ya son conocidas las revistas dedicadas al contenido de vida para mujeres con temas como moda, maquillaje, zapatos, etc, pero ¿qué hay del espacio también para los hombres?, pensando en ese amplio espacio regresa la revista Esquire al país para darle el mejor contenido editorial al segmento de hombres que quieren consultar temas de moda, economía, automotriz, arquitectura y demás.

Lea también: El primer colectivo de ropa masculina de Colombia: un espacio único para encontrar su propio estilo

En entrevista con Caracol Radio, Gerard Angulo, su director contó qué: “Me pareció súper interesante que no había un espacio para el hombre para que pudiera encontrar ese contenido relevante para él y su día a día, que tuviera una revista que lo acompañara”.

¿Qué significa ser hombre hoy en día?

Para el director de revista Esquire ser hombre hoy en día va acompañado de un histórico de lo que debe ser un hombre y por otra parte una revolución por la que está pasando la sociedad hoy en día sobre una nueva versión de la masculinidad que va más allá de la preferencia sexual.

“No solamente Esquire acompaña al hombre, sino que vive la transformación a nivel mundial de todos estos parámetros sociales”.

Le puede interesar: Valentina Castro, primera colombiana en el desfile de Victoria’s Secret: Horario y dónde verlo

La moda en Colombia:

Gerard Angulo, aseguró que en nuestro país hay todo un universo por explorar: “Nuestro primer personaje de portada es Juan Pablo Raba (actor) quien es un hombre que con su podcast (Los hombres sí lloran), ha logrado abrir un espacio diferente para los hombres, fue una gran alianza tenerlo porque él abre conversación a la nueva masculinidad, a que los hombres también pueden ser frágiles y romper esos estereotipos que se han impuesto por cultura”.

Más información: La obra “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve” de gira por varias ciudades de Colombia

¿Qué identifica al hombre colombiano en moda?:

Con tantas regiones en Colombia tan singulares y con estilos tan diferentes, el director de la revista señala que hay dos estilos que son muy marcados:

Estilo conservador: A quien le cuesta combinar a nivel de moda o a nivel de apertura en diferentes intereses.

A quien le cuesta combinar a nivel de moda o a nivel de apertura en diferentes intereses. Estilo libre: alguien más experimentado en las combinaciones, más flexible que se atreve mucho más a combinar.

Contenidos:

Esquire no es solo una revista de moda, es una revista de estilo de vida. En ella también se incluyen temas como: Automóviles, tips de vida, arquitectura, empleos, salud mental, sociedad y hombres destacados.

Sorpresas:

Antes de cerrar el año se hará un evento de lanzamiento donde se podrá mostrar más del ADN de la revista: “Va a ser una cena donde reuniremos a muchos exponentes del mundo que sean interesantes para la comunidad de Esquire”.

También se está trabajando en muchas activaciones para el próximo año a nivel de contenidos digitales y eventos.

Lea también: Adidas apuesta por las mascotas: así es su nueva línea de moda deportiva para perros y gatos

¿Dónde conseguir la revista?

Cada 15 de cada mes hay una nueva edición de la revista que está disponible en puntos de venta, también se puede ingresar en https://esquirecolombia.com/ y en EsquireColombia en las diferentes redes sociales donde se encontrará contenido especial.