¿Cuáles son los 10 municipios más altos de Colombia? El n.º1 está a 3.350 msnm

El municipio con más altura en Colombia se encuentra en el departamento de Santander.

Colombia es un país que se encuentra ubicado al norte de Suramérica que cuenta con aproximadamente 53.8 millones de habitantes, de acuerdo con las cifras entregadas por el Banco Mundial.

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El territorio del país está distribuido por 32 departamentos, que están conformados por 1.103 municipios, según la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Colombia tiene muchos lugares por explorar y cada uno de ellos cuenta con características únicas que lo hacen resaltar en temas turísticos, gastronomía y cultura, pero algunos son únicos por su composición geográfica y su altitud.

A lo lago de sus 32 departamentos, los territorios se encuentran a diferente altitud, esto quiere decir a varios metros sobre el nivel del mar (msnm), factor diferencial con “el que se mide la elevación de un lugar en específico con respecto al nivel promedio del mar en la zona”, señala la compañía Glaciar Ingeniería S.A.S.

En algunas ocasiones, una persona que viva en un municipio con más altura, tiene mayores probabilidades de tener afecciones médicas.

Los 10 municipios con mayor altura en Colombia

En Caracol Radio le contamos cuáles son los 10 municipios o lugares con la mayor altura para que los tenga en cuenta a la hora de realizar sus viajes:

El departamento de Nariño encabeza este listado con seis municipios, sin embargo, no lidera el ranking, distinción que es para Santander. Además, Boyacá y Tolima también dicen presente.

Conozca los 10 municipios con mayor altura sobre el nivel del mar a continuación:

Vetas (Santander): 3.350 msnm:

Guachucal (Nariño): 3.180 msnm:

Túquerres (Nariño): 3.104 msnm.

Jericó (Boyacá): 3.100 msnm.

Cumbal (Nariño) 3.050 msnm.

Carlosama (Nariño): 3.050 msnm.

Murillo (Tolima): 3.050 msnm.

Aquitania (Boyacá): 3.030 msnm.

Pupiales (Nariño): 3.014 msnm.

Aldana (Nariño): 3.013 msnm.

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¿Por qué es importante la altura de un municipio?

La altura de un municipio es fundamental porque determina su clima, temperatura, ecosistemas y actividades agrícolas, siendo un factor clave en el ordenamiento territorial y el desarrollo humano. A mayor altura, el clima tiende a ser más frío y seco, lo que afecta la flora, fauna y la adaptación física de los habitantes.

¿Qué implica vivir en un lugar por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar?

Vivir en una zona que se localice por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar trae consigo algunas implicaciones médicas a sus habitantes, ya que la altura incide en la funcionalidad de la córnea que, por ejemplo, se hace más delgada y pierde su curvatura normal, algo que afecta directamente la visión; además, los recién nacidos tendrían en promedio menos de 100 gramos de peso por cada 1.000 msnm de incremento en la altura.

Por su parte, cuando una persona se ubica a una gran altitud, la presión arterial tiende a bajar porque hay menor oxígeno en el aire; en ese sentido, llegaría a costar un poco respirar.

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