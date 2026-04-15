Se estrena el tráiler de la nueva película protagonizada por el fallecido Val Kilmer gracias a la IA

Se conoció el primer tráiler de la película ‘As Deep as the Grave’, protagonizada por el fallecido actor estadounidense Val Kilmer, gracias a la inteligencia artificial.

Kilmer, quien falleció en 2025 tras luchar contra un cáncer de garganta, había sido elegido para interpretar el papel protagónico.

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Con la colaboración de los herederos de Kilmer y su hija Mercedes, el equipo utilizó IA generativa para incluir a Kilmer en la película final.

Los hermanos Coerte y John Voorhees argumentan que han encontrado una forma ética de utilizar la controvertida tecnología, porque han trabajado en colaboración con la familia de Kilmer.

Insisten en que solo utilizaron la tecnología por necesidad y por el profundo deseo de incluir a Kilmer en su proyecto.

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Asimismo, señalan que la producción se ajustó a las directrices del Sindicato de Actores (SAG) y compensó a los herederos de Kilmer por su participación.

La familia del actor proporcionó material de archivo que la producción utilizó para crear la representación.