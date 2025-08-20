El primer colectivo de ropa masculina de Colombia: un espacio único para encontrar su propio estilo

Durante muchos años, la moda ha sido un espacio predominantemente femenino. Los grandes diseñadores se han enfocado por décadas en crear ropa para mujer, dejando muchas veces fuera del foco a los hombres, quienes se han acostumbrado a priorizar la comodidad en su vestir.

Sin embargo, las nuevas generaciones se han interesado más por buscar su propio estilo, por hacer de la ropa un medio para explorar y exponer su personalidad de una manera distinta.

En medio de este aumento en la demanda de ropa masculina, la diseñadora Julieta Suárez lanzó un nuevo proyecto de moda en Colombia llamado Líneas Cruzadas, un novedoso colectivo de diseño masculino que reúne a varios diseñadores nacionales enfocados únicamente en ropa masculina.

¿Qué es ‘Líneas Cruzadas’?

En entrevista con Caracol Radio, Suárez explicó que este es un espacio que busca darle la oportunidad a los hombres bogotanos para que tengan un espacio propio en el que puedan explorar, buscar su estilo personal e “interpretar la forma en la que se quieren ver”.

“Este espacio reúne a todos los diseñadores relevantes de moda masculina en Bogotá. En este espacio los hombres llegan y ven la diferencia, ven que pueden verse de otras maneras, ven que pueden interactuar con todos los diseñadores y armar su estilo personal”, explicó Suárez.

¿Cómo puede participar y conocer este colectivo?