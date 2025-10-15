Valentina Castro, primera colombiana en el desfile de Victoria’s Secret: Horario y dónde verlo

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025, es uno de los eventos de moda anuales más importantes de la industria, está enfocado en la marca de lencería Victoria’s Secret, como una manera de comercializar su ropa de forma más atractiva y llamativa, además de la ropa, lo que más llama la atención son sus modelos de alto perfil llamadas “Los angelitos de Victoria Secret”.Este año tiene un atractivo especial para Colombia ya que por primera vez una modelo de nuestro país llega a las pasarelas de este gran evento y también por que la cantante paisa, Karol G, será la encargada de ponerle música al desfile.

¿Quién es la primera modelo colombiana en este desfile?

Lea también: Carolina Pico Ríos: el equilibrio entre la moda y un estilo de vida activo

Por primera vez veremos a una colombiana en estas importantes pasarelas, ella es la tumaqueña de 20 años Valentina Castro. Una modelo que desde muy pequeña trabajó haciendo trenzas para tener ingresos siendo ese su primer contacto con la estética y la identidad afro. Un día, un cazatalentos vio su perfil en redes sociales y la contactó para incursionar en el modelaje.

Con apenas 18 años, Valentina fue convocada para desfilar en la pasarela de Louis Vuitton en París, una de las marcas más solicitadas de la gran ciudad, eso marcó el inicio de su carrera internacional.

Su camino no ha sido fácil, tuvo que enfrentar rechazos iniciales en los castings, dificultades al caminar con vestidos complicados y retos de concentración en los escenarios tan exigentes de la industria del modelaje. Su gran atractivo es su mirada fuerte y contundente.

Fue a través de las redes sociales de Victoria’s Secret que se hizo el anuncio oficial de la presencia de la colombiana en las pasarelas de la marca.

Presentación de Karol G:

Como parte de las primeras veces en esta edición, una cantante colombiana estará encabezando el espectáculo musical, Karol G será la encargada de musicalizar el momento del desfile, además será la primera artista en interpretar canciones en español sobre la pasarela.

Finalmente, la exreina de belleza y presentadora Daniella Álvarez también forma parte de la delegación colombiana, anunciada como una de las invitadas especiales del evento. la modelo barranquillera, compartió un mensaje en sus redes sociales sobre este logro, manifestando una profunda emoción de ser parte de este evento representando a su país.

Dónde ver el desfile:

El tan esperado desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025, se realiza HOY, miércoles 15 de octubre con la posibilidad de verlo a través de diferentes plataformas.

Por primera vez, la transmisión combinará plataformas tradicionales y digitales. El show podrá verse en Prime Video y Amazon Live desde las 7:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), es decir, 6:00 pm hora Colombia.

Mientras que las redes oficiales de Victoria’s Secret en YouTube, Instagram y TikTok llevarán la experiencia a la audiencia global. Media hora antes, a las 5:30 p. m., comenzará la ‘Pink Carpet’, conducida por Law Roach y Zanna Roberts Rassi.

El mensaje de esta edición del desfile:

Las modelos con mayor experiencia en la marca: Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel y Alessandra Ambrosio compartirán pasarela con nuevas modelos como Ashley Graham, Paloma Elsesser, Yumi Nu y la atleta profesional Angel Reese, la primera deportista en desfilar para la marca.

El mensaje es claro, la sensualidad no se limita a una silueta, sino que se expresa a través de la autenticidad. Esta vez, las alas de ángel, símbolo icónico del desfile, regresarán, pero reinterpretadas con materiales sostenibles.