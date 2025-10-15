Adidas apuesta por las mascotas: así es su nueva línea de moda deportiva para perros y gatos

La marca alemana de ropa que es de las más usadas en el mundo, ha decidido presentar en el mercado una nueva línea de ropa única en el mundo, con sudaderas, ropa deportiva, chalecos, cortavientos, mochilas y arneses que pueden lucir las mascotas.

Lea también: La moda de segunda mano como opción ética, estética y sostenible

La marca estrenó la línea Pet Collection en el mercado chino en el mes de mayo, y tras el éxito de su acogida, ha decido lanzar una nueva colección este octubre para más lugares del mundo.

Qué incluye la colección

La línea incluye cortavientos, chalecos acolchados y conjuntos de sudaderas con el logo de la marca y las icónicas tres bandas y con tejidos repelentes al agua e interior aislante. La colección diseñada para perros y gatos con cierres a presión y cremalleras para poder vestirlos con facilidad también cuenta con sacos que hacen conjunto para sus dueños.

Adidas para mascotas. Cortesía: Redes Sociales Ampliar

Adidas se suma de esta forma a la fiebre por los complementos para mascotas. A finales de septiembre, Zara celebró su aniversario número 50 con una tienda especial en París, donde expuso las cincuenta colaboraciones con creadores de ámbitos tan diversos como la moda, la música, el cine, la fotografía, la arquitectura o el diseño industrial. Entre las piezas únicas, se encontraba un transportín para mascotas diseñado por el fotógrafo Steven Meisel.

Le puede interesar: Carolina Pico Ríos: el equilibrio entre la moda y un estilo de vida activo

No es la primera vez que adidas presenta ropa para animales, puesto que ya existe el precedente de la serie que fue lanzada durante la primavera. Tras su éxito, la marca de ropa deportiva se ha aventurado a una segunda propuesta. En este caso, se han mejorado algunos aspectos, como las superficies reflectantes, los tejidos acolchados de felpa y la confección más elegante que en la anterior colección.

Durante la primera edición de esta línea de ropa, el elemento central de la colección de adidas Originals para mascotas es una bolsa de transporte con un diseño de ventana transpirable que recuerda a una elegante mini bolsa de viaje.

Ampliar

En el exterior ofrece espacio suficiente para guardarsnacks, correas o bolsas para perros, mientras que en el interior garantiza un transporte cómodo de mascota por la ciudad. La gama se complementa con collares de cuero ajustables en negro o marrón, decorados con tachuelas metálicas plateadas y doradas, y con un colgante en forma de trébol, por supuesto. Para los que buscan algo especialmente elegante, la versión premium está fabricada en piel de vacuno auténtica.

Lea también: Bogotá es la ciudad que más consume moda urbana en Colombia

Adidas concluyó el primer semestre del año en curso más que duplicando su resultado neto y elevando un 7,3% sus ingresos, tras un segundo trimestre en el que ha mantenido su buen momento. En los seis primeros meses del ejercicio (periodo concluido el pasado 30 de junio), la empresa alemana ha alcanzado unos ingresos de 12.105 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,3% respecto a los 11.280 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

Adidas para mascotas. Cortesía: Redes sociales Ampliar

Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento en diferentes países, pero se espera que sea muy pronto.