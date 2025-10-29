Peluquerías y barberías generan ingresos por más de $500 mil millones de pesos en Bogotá

El Mercado de las peluquerías y las barberías en Colombia se ha convertido en un negocio que con altas ganancias económicas. Solo en Bogotá, estos establecimientos de belleza y cuidado mueven al año más de $500.000 millones, lo que lo convierte en un sector rentable, según Fenalco.

Es por eso que cada vez más se ven nuevos establecimientos de belleza en los barrios. Pero no solo peluquerías sino también barberías, especializadas en el cuidado de los hombres.

Está no es una realidad ajena al municipio de Chia. La compañía Barbería abrió una nueva sede en este municipio pero como tipo club, es decir con un espacio más amplio y con mayor oferta de servicios de alta calidad.

Además de cortes y arreglos de barba, los clientes pueden acceder a tratamientos faciales, capilares y corporales.

El espacio cuenta con un bar de cócteles, zonas de coworking y espacios sociales, diseñados para integrar el cuidado personal con la socialización. Esto con el objetivo de que que la barbería no sea solo un lugar de estética, sino de encuentro.

Con una inversión por más de 600 millones de pesos, esta nueva sede es una de las propuestas más ambiciosa de la compañía. Ya son cinco sede de Barbería en todo el país.

Actualmente, Barbería Club realiza en promedio 23.000 servicios mensuales en sus sedes. Alrededor del 34% corresponde a caballeros. De ese porcentaje, el 70% pertenece a servicios de corte y barba, mientras que el resto incluye manicure, pedicure, masajes capilares, faciales y corporales.

Con este nuevo espacio, la marca proyecta aumentar su capacidad de atención hasta alcanzar los 35.000 servicios mensuales, lo que se traduce en un impacto económico y social significativo, con la consolidación de más de 200 empleos directos e indirectos y un incremento del 25% en su operación.