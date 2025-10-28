Cárcel para tres mujeres que realizaban cirugías estéticas ilegales en viviendas de Medellín

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres mujeres señaladas de realizar procedimientos estéticos sin tener formación médica ni las condiciones sanitarias adecuadas. Las acusadas habrían convertido viviendas en improvisadas estéticas donde, según las autoridades, practicaban cirugías a decenas de mujeres en distintos sectores de Medellín.

De acuerdo con la investigación, Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo promocionaban en redes sociales un tratamiento denominado “lipólisis láser con transferencia glútea”. Las intervenciones se realizaron en inmuebles ubicados en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera, a donde acudieron al menos 48 mujeres, de las cuales 24 denunciaron graves afectaciones físicas como infecciones, deformidades y limitaciones funcionales.

Procedimientos sin control ni formación médica

Según los elementos de prueba recopilados por el CTI, las tres mujeres no contaban con títulos profesionales ni conocimientos médicos para ejecutar cirugías o tratamientos invasivos. Aun así, asumían tareas propias de un personal especializado, como aplicar anestesia, administrar medicamentos y realizar masajes postoperatorios.

La Fiscalía estableció que, además de las lesiones causadas, las víctimas no recibieron atención ni respuesta tras reportar complicaciones de salud.

Un modelo ilegal extendido a otras ciudades y países

Las investigaciones revelaron que desde abril de 2023, la organización “Arte en tu Cuerpo” habría montado una operación ilegal dedicada a realizar procedimientos estéticos en viviendas sin condiciones de asepsia. Los llamados “quirófanos” eran cuartos adaptados con utensilios domésticos y materiales reutilizados. Allí, las víctimas —algunas provenientes de otras ciudades y también del extranjero, como Venezuela y República Dominicana— fueron sometidas a prácticas que generaron infecciones severas por micobacterias no tuberculosas.

Durante las cirugías, las mujeres eran intervenidas con cánulas conectadas a succionadores para extraer grasa corporal. Incluso, en medio de los procedimientos, el personal recibía domicilios y dinero en efectivo mientras las pacientes permanecían con heridas abiertas, un reflejo del nivel de improvisación y riesgo al que eran expuestas.

El testimonio de una víctima

Hablamos con una de las mujeres afectadas, nos relató que llegó al sitio confiada en una supuesta asesora que la convenció de realizarse una lipólisis no invasiva, “me dijo: es una tecnología nueva, es una cánula que se llama 4D, no sangran, pueden retomar labores incluso el mismo día, no tiene complicaciones; pues para mí fue lo máximo,” contó.

La mujer recordó que, durante el procedimiento, sintió dolor extremo mientras una de las acusadas manipulaba las cánulas y otra aplicaba anestesia. “Yo sentía todo. Todo, en carne viva y yo incluso hubo un momento que le dije, paren, pero obviamente ella no paró. Con una jeringa llena de anestesia local, te empieza a chuzar así, puros chuzones por todo el cuerpo, como inyectándote la anestesia. Y ella le dice a uno que uno no grite”, relató.

Días después empezó a sufrir fiebres altas e infecciones en la zona intervenida que la obligaron a buscar atención médica especializada.

Imputación y medida de aseguramiento

Tras su captura, las procesadas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien avaló la imputación por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas. Las tres mujeres no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

El llamado es para la ciudadanía para que verifique la habilitación de los profesionales antes de someterse a cualquier procedimiento estético.