¿Lo pueden despedir si le falta poco para pensionarse? Esto dice la Ley en Colombia 2025

La vejez en Colombia siempre ha sido un tema relevante, y no solo para los adultos mayores, sino para toda la ciudadanía, ya que cuando sé haba de Reforma Pensional, es inevitable que no sea controversial dentro del país debido a que, muchos no cuentan con la posibilidad de acceder a una. Es así que, dentro del gobierno del presidente, Gustavo Petro, se puso en marcha esta reforma que promete cubrir las necesidades de todos.

La administración de Petro ha presentado una serie de programas en las que ayuda a adultos mayores que están en vulnerabilidad extrema y que no cuentan con ningún otro apoyo por parte de ninguna entidad o subsidio, estos programas son: Prosperidad Social y Colombia Mayor.

La Reforma Pensional de Petro, lo que busca es ampliar el cubrimiento y fortalecer la solidaridad en el sistema de pensiones del país, dividiendo en pilares el modelo. Si bien aún existen debates dentro del Congreso de la República por esta reforma, hay preguntas que algunos ciudadanos han llegado a hacerse, sobre todo, aquellos que están próximos a pensionarse, ya que temen que los despidan de sus puestos si se encuentran cerca a alcanzar su pensión.

¿Lo pueden echar del trabajo si está cerca a pensionarse?

Existe una Ley que le brinda garantías a las personas que pueden o corren el riesgo de ser despedidas, pero hay una serie de requisitos y reglas que se deben cumplir antes, pues solo ciertas personas pueden ser cubiertas y auxiliadas. Esto dice el tribunal superior:

“Evocó el Tribunal Administrativo de Boyacá, que la Corte Constitucional se ha referido en múltiples oportunidades al derecho a la estabilidad laboral reforzada con que cuentan las personas que están próximas a cumplir con los requisitos para pensionarse (3 años), con el fin de garantizar los derechos al trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital por ser las más vulnerables”.

Esto quiere decir que la persona que sí alguien amenaza con despedirlo y usted debe estar a tres años de alcanzar su pensión. Sin embargo, la corte reitera lo siguiente:

No basta con ostentar la calidad de prepensionado para acceder a esta protección, se requiere que la terminación del vínculo laboral ponga en riesgo derechos fundamentales tales como el mínimo vital, debido a la edad en que se encuentra quien es retirado de su puesto de trabajo, lo cual podría conllevar que a la persona afectada, le sea difícil conseguir un nuevo empleo y por ende satisfacer las necesidades básicas de un hogar, tal como lo sostuvo en las T-357 y T-638 de 2016.

En sí, no pueden despedir a un empleado que está cerca a pensionarse, ya que está protegido por una estabilidad laboral reforzada. El despido solo sería válido en casos excepcionales y con una justa causa diferente a la edad o proximidad a la pensión, mientras tanto, no es posible.

