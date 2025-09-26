Actualidad

El Tribunal Superior de Bogotá abre la puerta de la democracia: Petro por Pacto Histórico

El presidente celebró la decisión que requirió a la Registraduría a permitir la inscripción de candidatos del Pacto Histórico.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Colprensa.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Colprensa.

Con un mensaje de agradecimiento? El presidente Gustavo Petro celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que requirió a la Registraduría permitir la inscripción de precandidaturas del Pacto Histórico para la consulta del próximo 26 de octubre, y aseguró que es un golpe para la oposición que estaba trabajando para que no existiera jurídicamente y evitar que participaran en los comicios.

“Mientras la oposición exclamaba en todos los medios que yo me reeligiera, que haríamos un fraude en las próximas elecciones o no habría elecciones, en realidad la oposición estaba trabajando era que no pudiéramos participar en elecciones, que el Pacto Histórico no existiera jurídicamente a pesar de ser el partido de gobierno”.

El alto mandatario señaló que lo que pretendían era cerrarle la puerta a la mayoría popular de Colombia; sin embargo, el Tribunal dio luz verde al partido, y afianzó la inscripción de candidatos hasta la fecha acordada.

Reiteró en que el otro año habrá elecciones demócratas y transparentes, y que serán los colombianos los que decidan el futuro del país: “El pueblo decidirá si nos devolvemos o avanzamos”.

