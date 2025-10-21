Pensión anticipada 2025: ¿para quiénes aplica? Así vendría con la nueva reforma en Colombia

En Colombia la reforma ha sido todo un tema de conversación en los últimos meses por los cambios que puede llegar a representar este para los ciudadanos y demás. Recientemente, se dio a conocer que dentro del marco de la nueva Reforma Pensional, se incluirá una nueva variante que le permitirá a aquellos adultos mayores que aún no han logrado o que no cumplen con las condiciones estándar ya establecidas, accedan de una forma más prematura a su pensión.

Lo que está buscando el gobierno actual con esta reforma es lograr que la vejez en Colombia tenga una estabilidad y equilibrio entre la solidaridad y la contributividad, garantizándole a aquellas comunidades más vulnerables, la oportunidad de tener una pensión digna.

Esta nueva transición implicaría cambios en la que algunos contribuyentes en cajas, podrán decidir si quedarse en el sistema en el que están o no, mientras que para otros, no será lo mismo y deberán de adaptarse a lo que la ley ajuste. En la actualidad ya no es el sistema pensional habitual, sino que ahora estaría bajo el modelo “Pilares” para la protección Social Integral para la vejez.

Dentro de esta nueva reforma, hay un punto que ha llamado la atención: la pensión anticipada. Esta se diseñó con el objetivo de ayudar a aquellas personas que no alcanzaron a cumplir las 1.300 semanas. Un dato importante a tener en cuenta es que, esto solo aplica para aquellos que se encuentren dentro de la caja de pensión Colpensiones.

Pensión anticipada de la Reforma Pensional

La pensión anticipada es una nueva reglamentación que incluye algunos beneficios para cierto grupo de personas en específico. Según la Ley 2381 de 2024, este nuevo cambio comenzó a regir a partir del 1 de julio del 2025, esto viene acompañado de:

Prestación anticipada para quienes tengan entre 1.000 y 1.300 semanas cotizadas.

Reducción de la desigualdad.

Acceso para aquellos que no hayan completado las semanas completas.

Este beneficio tiene una serie de requisitos que debe cumplirse para poder aplicar, pues no rige para todo el mundo que este dentro: para las mujeres la edad mínima es de 62 años, para los hombres, es de 65 años.

¿Puede reemplazar el modelo tradicional de las pensiones?

Esta iniciativa, pese a que no cubre y no es igual que pagar una pensión con normalidad, alcanza a cubrir a esa parte de la población que no tiene condiciones dignas dentro de su vejez. Por lo tanto, no, esta no reemplaza el modelo tradicional, puesto que esta es más un tipo de ayuda para reducir la vulnerabilidad y brechas sociales. Esta Reforma Pensional busca que haya un equilibrio.

Por otro lado, es importante mencionar que la pensión anticipada no otorga la misma cantidad de dinero que una que sí se ha pagado desde siempre.

