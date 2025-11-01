Falabella informa que fueron encontrados tres petardos en centros comerciales de Bogotá: Esto se sabe( Thot )

En redes sociales circularon varios comentarios sobre algunas sedes de las tiendas Falabella cerradas sin previo aviso ni razón alguna.

#ATENCIÓN | Falabella de Colombia S.A. informó que entre la noche del 31 de octubre y la mañana de hoy 1 de noviembre se encontraron tres petardos de bajo alcance en sus tiendas de los centros comerciales La Felicidad, Titán y Centro Mayor en la ciudad de Bogotá.



En consecuencia, la tienda informó por medio de un comunicado en sus redes sociales que: “Entre la noche del 31 de octubre y la mañana de este 1 de noviembre se encontraron tres petardos de bajo alcance en las tiendas Falabella de los centros comerciales La Felicidad, Titán y Centro Mayor en la ciudad de Bogotá. La empresa informó que en este momento, se están haciendo las revisiones de seguridad correspondientes, todas nuestras operaciones se desarrollan con normalidad.

Tan pronto como conocimos la situación se informó a las autoridades, quienes se han hecho presentes en las tiendas, han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones pertinentes.

En consecuencia, pensando en la seguridad de nuestros clientes, de la mano de nuestros equipos expertos y en coordinación con las autoridades se activaron todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores. En este momento todas nuestras operaciones se desarrollan con normalidad.

Agradecemos profundamente el trabajo de las autoridades y de las administraciones de los centros comerciales, con quienes sostenemos una comunicación constante y colaboraremos plenamente. Reiteramos que la seguridad de quienes nos visitan y de quienes hacen parte de nuestro equipo es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad", puntualizó la empresa en su comunicación.