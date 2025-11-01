Universidad Nacional reportó el fallecimiento de un egresado de biología al interior del campus

En décimo lugar quedó ubicada la universidad Nacional de Colombia, la cual fue elegida como la mejor en la opinión de más de 10.000 líderes académicos de todo el mundo, que abarcó un total de 133 países encuestados.( Colprensa )

La Universidad Nacional de Colombia, por medio de un comunicado, lamentó el fallecimiento de uno de sus egresados del programa de Biología.

Según la entidad, los hechos se registraron entre la noche del 31 de octubre y la madrugada de este 1 de noviembre en el arboretum del campus universitario, en cercanías del edificio 425 (Instituto de Ciencias Naturales) y la Calle 53 en la ciudad de Bogotá.

En un comunicado oficial, la Rectoría, la Vicerrectoría de Sede Bogotá y la Decanatura de la Facultad de Ciencias, señalaron que se informó en las primeras horas de la mañana del sábado a unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes hicieron presencia en el sitio para realizar la diligencia de levantamiento del cuerpo.

Según el informe de las autoridades, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de determinar cuáles fueron las causas del deceso.

Por ahora, no hay más información sobre quién es el egresado del programa de biología que falleció al interior del campus de la Universidad Nacional.