Legalizan captura de presunto agresor del estudiante de Los Andes en Halloween

En la tarde de este sábado 1 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de judicialización de la captura en la que terminó siendo judicializado Juan Carlos Suárez Ortiz, presunto responsable de de las agresiones por las que perdió la vida en la amdrugada del 31 de octubre Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes.

Suárez, de 27 años y quien tenía su cara pintada de rojo y negro, fue señalado por Juan David Cárdenas Ortiz, testigo y amigo de Moreno, como uno de los responsables del ataque ocurrido cerca de la calle 63 con Avenida Caracas.

Pese a que Juan Carlos Suárez Ortiz sí fue detenido, la Fiscalía dejó por ahora en libertad a las jóvenes Bertha Parra y Paola Fernández, al argumentar que no contaba “con elementos materiales probatorios suficientes” para vincularlas formalmente al proceso.