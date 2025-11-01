Cúcuta toma ventaja en el inicio de los cuadrangulares del Torneo de Ascenso: así está la tabla / @Cucutaoficial

¡Comenzaron los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso! Entre el viernes 31 de octubre y el sábado primero de noviembre se disputa la primera jornada de la fase definitiva, instancia que ha dejado resultados sorpresivos.

Resultados del Grupo A

Atlético Huila 2-2 Jaguares de Córdoba

El Grupo A comenzó en el Estadio Guillermo Plazas Alcid con el entretenido empate a dos tantos entre Huila y Jaguares, equipo que lideró en solitario la fase del todos contra todos.

El dueño de casa se puso en ventaja recién disputados 5 minutos de partido, cuando el experimentado Omar Duarte cambió por gol una pena máxima. Ahora bien, los de Montería remontaron por intermedio de Danny Ferrer (45+2′) y un tardío tanto de Andrés Rentería (81′). Y cuando parecía que el triunfo se quedaría en el cuadro felino, Breiner Moya salvó el empate huilense con una anotación en la última jugada (90+5′).

TORNEO I Final ST

Atlético Huila 2 Jaguares F.C. 2 pic.twitter.com/dv65hlf2VH — Atlético Huila (@AtleticoHuilaof) October 31, 2025

Internacional de Palmira 0-1 Cúcuta Deportivo

El Grupo A cerró con el partido a segunda hora entre Inter Palmira y Cúcuta Deportivo, compromiso que dejó al cuadro motilón como líder en solitario de su zona.

La única anotación del duelo llegó a los 3 minutos por intermedio del argentino Lucas Ríos.

Tabla de posiciones del Grupo A

Pos. Equipo Puntos Dif. 1. Cúcuta Deportiva 3 +1 2. Jaguares de Córdoba* 1 0 3. Atlético Huila 1 0 4. Internacional de Palmira 0 -1

*Jaguares cuenta con el punto invisible al terminar como líder de la primera fase del Torneo de Ascenso.

Partidos de la primera fecha en el Grupo B

La primera jornada del Grupo B de los cuadrangulares del Ascenso se llevará a cabo este sábado primero de noviembre. Prográmese a continuación:

Real Cartagena vs. Boca Juniors de Cali

Hora: 4:05 de la tarde.

Estadio: Jaime Morón.

Real Cundinamarca vs. Patriotas

Hora: 7 de la noche.

Estadio: Techo.