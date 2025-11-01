Cúcuta toma ventaja en el inicio de los cuadrangulares del Torneo de Ascenso: así está la tabla
Al término de la primera fecha, el equipo nortesantandereano se puso líder del Grupo A.
¡Comenzaron los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso! Entre el viernes 31 de octubre y el sábado primero de noviembre se disputa la primera jornada de la fase definitiva, instancia que ha dejado resultados sorpresivos.
Resultados del Grupo A
- Atlético Huila 2-2 Jaguares de Córdoba
El Grupo A comenzó en el Estadio Guillermo Plazas Alcid con el entretenido empate a dos tantos entre Huila y Jaguares, equipo que lideró en solitario la fase del todos contra todos.
El dueño de casa se puso en ventaja recién disputados 5 minutos de partido, cuando el experimentado Omar Duarte cambió por gol una pena máxima. Ahora bien, los de Montería remontaron por intermedio de Danny Ferrer (45+2′) y un tardío tanto de Andrés Rentería (81′). Y cuando parecía que el triunfo se quedaría en el cuadro felino, Breiner Moya salvó el empate huilense con una anotación en la última jugada (90+5′).
- Internacional de Palmira 0-1 Cúcuta Deportivo
El Grupo A cerró con el partido a segunda hora entre Inter Palmira y Cúcuta Deportivo, compromiso que dejó al cuadro motilón como líder en solitario de su zona.
La única anotación del duelo llegó a los 3 minutos por intermedio del argentino Lucas Ríos.
Tabla de posiciones del Grupo A
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|Dif.
|1.
|Cúcuta Deportiva
|3
|+1
|2.
|Jaguares de Córdoba*
|1
|0
|3.
|Atlético Huila
|1
|0
|4.
|Internacional de Palmira
|0
|-1
*Jaguares cuenta con el punto invisible al terminar como líder de la primera fase del Torneo de Ascenso.
Partidos de la primera fecha en el Grupo B
La primera jornada del Grupo B de los cuadrangulares del Ascenso se llevará a cabo este sábado primero de noviembre. Prográmese a continuación:
- Real Cartagena vs. Boca Juniors de Cali
Hora: 4:05 de la tarde.
Estadio: Jaime Morón.
- Real Cundinamarca vs. Patriotas
Hora: 7 de la noche.
Estadio: Techo.