Dimayor finalmente confirma fecha y hora del Chicó vs. América y toda la jornada 19: prográmese acá

¡Problemas solucionados en la Liga Colombiana! En la tarde de este viernes 31 de octubre, la Dimayor dio a conocer las fechas y los horarios correspondientes a la jornada 19 del campeonato local. Asimismo, finalmente pudo solucionar la sede para el encuentro entre Boyacá Chicó y América de Cali, el cual terminará llevándose a cabo en Tunja.

La Gerencia Deportiva de la División Mayor del Fútbol Colombiano - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar a la opinión pública la programación del partido pendiente de la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏𝟖 y la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏𝟗 en tu totalidad.



¿Cuándo y dónde se jugará el partido Chicó vs. América?

Antes que nada, Dimayor informó que el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali sí podrá jugarse el jueves 6 de noviembre. Aunque se decía extraoficialmente que para esa fecha el Estadio La Independencia no estaría habilitado, se logró llegar a un acuerdo para poder jugar sin problemas.

Chicó vs América

Fecha: jueves 6 de noviembre.

Hora: 6:10 de la tarde.

Estadio: La Independencia de Tunja.

Solucionado este problema correspondiente a la fecha 18 del campeonato colombiano, Dimayor quedó lista para programar la jornada siguiente.

¿Cómo se jugará la fecha 19 de la Liga Colombiana?

Los diez partidos de esta jornada se llevarán a cabo entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre. Con ello, se espera que empiecen a definirse los últimos cupos rumbo a cuadrangulares. Repáselo todo acá:

Viernes 7 de noviembre

Envigado vs. Millonarios

Hora: 4 de la tarde.

Estadio: Polideportivo Sur.

Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín***

Hora: 6:10 de la tarde.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Este partido podría cancelarse, en caso de que el cuadro matecaña no se ponga al día con sus pagos salariales.

Deportes Tolima vs. Llaneros

Hora: 8:20 de la noche.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Sábado 8 de noviembre

Fortaleza vs. Junior

Hora: 4:10 de la tarde.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

Hora: 6:20 de la tarde.

Estadio: Atanasio Girardot.

Atlético Bucaramanga vs. La Equidad

Hora: 8:30 de la noche.

Estadio: Américo Montanini.

Domingo 9 de noviembre

Once Caldas vs. Deportivo Pasto

Hora: 2 de la tarde.

Estadio: Palogrande.

Alianza Valledupar vs. Boyacá Chicó

Hora: 4:10 de la tarde.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

América de Cali vs. Unión Magdalena

Hora: 6:20 de la tarde.

Estadio: Pascual Guerrero.

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

Hora: 8:30 de la noche.

Estadio: El Campín.