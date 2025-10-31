Dimayor finalmente confirma fecha y hora del Chicó vs. América y toda la jornada 19: prográmese acá
Problemas solucionados en la recta final del campeonato colombiano.
¡Problemas solucionados en la Liga Colombiana! En la tarde de este viernes 31 de octubre, la Dimayor dio a conocer las fechas y los horarios correspondientes a la jornada 19 del campeonato local. Asimismo, finalmente pudo solucionar la sede para el encuentro entre Boyacá Chicó y América de Cali, el cual terminará llevándose a cabo en Tunja.
Le puede interesar: Atención a los audios del VAR en el polémico penal sancionado en favor de Nacional ante Llaneros
¿Cuándo y dónde se jugará el partido Chicó vs. América?
Antes que nada, Dimayor informó que el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali sí podrá jugarse el jueves 6 de noviembre. Aunque se decía extraoficialmente que para esa fecha el Estadio La Independencia no estaría habilitado, se logró llegar a un acuerdo para poder jugar sin problemas.
Chicó vs América
Fecha: jueves 6 de noviembre.
Hora: 6:10 de la tarde.
Estadio: La Independencia de Tunja.
Solucionado este problema correspondiente a la fecha 18 del campeonato colombiano, Dimayor quedó lista para programar la jornada siguiente.
También puede leer: Rafael Dudamel se sinceró sobre el rumor que lo vincula como DT de Millonarios: “Me hace emocionar”
¿Cómo se jugará la fecha 19 de la Liga Colombiana?
Los diez partidos de esta jornada se llevarán a cabo entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre. Con ello, se espera que empiecen a definirse los últimos cupos rumbo a cuadrangulares. Repáselo todo acá:
Viernes 7 de noviembre
Envigado vs. Millonarios
Hora: 4 de la tarde.
Estadio: Polideportivo Sur.
Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín***
Hora: 6:10 de la tarde.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas.
Este partido podría cancelarse, en caso de que el cuadro matecaña no se ponga al día con sus pagos salariales.
Deportes Tolima vs. Llaneros
Hora: 8:20 de la noche.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
Sábado 8 de noviembre
Fortaleza vs. Junior
Hora: 4:10 de la tarde.
Estadio: Metropolitano de Techo.
Atlético Nacional vs. Águilas Doradas
Hora: 6:20 de la tarde.
Estadio: Atanasio Girardot.
Atlético Bucaramanga vs. La Equidad
Hora: 8:30 de la noche.
Estadio: Américo Montanini.
Domingo 9 de noviembre
Once Caldas vs. Deportivo Pasto
Hora: 2 de la tarde.
Estadio: Palogrande.
Alianza Valledupar vs. Boyacá Chicó
Hora: 4:10 de la tarde.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau.
América de Cali vs. Unión Magdalena
Hora: 6:20 de la tarde.
Estadio: Pascual Guerrero.
Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali
Hora: 8:30 de la noche.
Estadio: El Campín.