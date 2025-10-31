¡Escándalo! Unión Magdalena denunció a un jugador del plantel por presunta participación en apuestas

Unión Magdalena cada vez tiene más inconvenientes, tanto en lo deportivo como al interior del mismo equipo. Tras el descenso del equipo a la segunda categoría del fútbol colombiano, varios escándalos sacuden a Unión Magdalena, esta vez se trata de la presunta participación de un jugador en apuestas deportivas.

La denuncia por parte de Eduardo Dávila, mayor accionista del equipo, tiene que ver con el partido que Unión perdió por 2-0 en condición de local ante Deportes Tolima por la fecha 18 de la Liga Colombiana que se disputó en el estadio Sierra Nevada.

En el primer tiempo de este encuentro se pitó una pena máxima a favor del equipo visitante al minuto 31′, esta la desaprovechó el delantero Adrián Parra del cuadro Pijao. Pero apenas a los cinco minutos, el defensor central Héctor Urrego fue expulsado por otra infracción.

Estos hechos hicieron que el presidente del conjunto ‘Bananero’ tomara lo sucedido como actos intencionales por el jugador. Urrego ha rechazado la versión del directivo e indica que tiene una larga trayectoria en el fútbol colombiano a sus 32 años de edad.

¿Qué dijo el presidente de Unión Magdalena?

“Lo que sucedió fue gravísimo con el muchacho Urrego, que nos ha creado muchas dudas con el penalti y con la expulsión. Hay muchos rumores alrededor de él. Estamos haciendo la investigación, eso lo tiene la Fiscalía”, dijo en primer lugar Eduardo Dávila.

Esto lo comentó en entrevista en el programa radial Zona libre de Humo. Además, añadió, “Estoy convencido de que sí, lo que pasa es que no tengo pruebas, por eso lo denunciamos para que se haga la investigación”.

Ante la pregunta de tener sospechas de otros jugadores implicados en el tema, mencionó: “Solamente es Urrego, yo tengo mucha experiencia en el fútbol y veo las malas intenciones cuando jugadores se hacen expulsar. En este caso eso sucedió, y no solo con la expulsión, sino con el penalti también, fueron 2 fallas que se cometieron”.

En la entrevista finalizó diciendo, “Hasta que no haya investigación y resultados, no podemos hacer nada”