Pereira abonó una quincena a la plantilla, gracias a las ayudas de empresas públicas de la ciudad

Empresas de servicios públicos en Pereira se comprometen a pagar salarios pendientes de jugadores / @corpereira

¡Una luz de esperanza ilumina al Deportivo Pereira en medio de su crisis institucional! En las últimas horas, diferentes empresas públicas de la ciudad de Pereira se han comprometido a colaborar con el pago de una parte de los salarios atrasados a la plantilla del elenco risaraldense.

El objetivo es reunir el dinero de patrocinio que se le adeuda al equipo y utilizarlo para entregarlo directamente a los futbolistas, esto con la intención de cubrir las cuentas pendientes y así dar una mano a la dirigencia.

Es preciso recordar que por el atraso en los pagos al plantel, el Ministerio del Deporte le impuso una suspensión de labores al Deportivo Pereira, sanción que le imposibilita realizar cualquier actividad deportiva. En este sentido, no puede jugar en Liga Colombiana (ni siquiera con el equipo sub-20) e incluso tampoco entrenar.

Empresas públicas de Pereira ayudaron a pagar parte de los salarios pendientes

La primera empresa en dar a conocer la novedosa iniciativa fue 'Energía de Pereira’. A través de un comunicado, se informó que “el pago directo del patrocinio pendiente” se realizaría para pagar “el salario y los honorarios” de los integrantes de la plantilla.

“Energía de Pereira informa a todos los pereiranos, y en especial a la hinchada del Deportivo Pereira, que con el propósito de aportar a la superación de las dificultades por las que atraviesa el equipo y garantizar el pago de salarios y honorarios de sus trabajadores, se acordó conjuntamente con las directivas del club realizar el pago directo del patrocinio pendiente a las cuentas de una parte de nómina de los jugadores y colaboradores a quienes se les adeudan sus honorarios y prestaciones", dice el texto.

Y se complementa al respecto: “Con este acuerdo buscamos contribuir a la solución de la situación actual del equipo, evitar que la crisis se profundice y, sobre todo, garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales que están a cargo del club”.

La siguiente empresa en la lista fue 'Aguas y Aguas de Pereira‘. A través de un video divulgado en redes sociales, la gerente Mónica Saldarriaga detalló que los pagos pendientes por el patrocinio al Deportivo Pereira también serían abonados directamente al plantel de jugadores.

“Como orgullosos patrocinadores del equipo de nuestra ciudad y una vez hechas las consultas jurídicas necesarias, vamos a realizar los pagos que teníamos pendientes al Depor, directamente a la plantilla”, confirmó Saldarriaga.

Con todo este dinero sobre la mesa, el club logró abonar una quincena completa a los jugadores y trabajadores del equipo. Ahora bien, lo anterior no evitará que otros futbolistas del equipo pasen su carta de renuncia por justa causa, ante la impuntualidad a la hora de recibir su salario.

Es preciso recordar que a pesar de este pago, el Deportivo Pereira todavía no puede actuar en la Liga Colombiana. Antes de ello, es necesario documentar al Ministerio del Trabajo, el pago total de salarios adeudados.