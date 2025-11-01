Capturados en Usaquén tras ataque de perros a policías; uno de los animales murió en el hecho

Colombia

El teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía de Usaquén, informó que los hechos ocurrieron durante un patrullaje en el norte de la localidad, cuando una persona fue requerida por portar dos caninos de raza potencialmente peligrosa “sin traílla ni bozal”.

Según la autoridad:

“La persona se tornó agresiva y habría dado las voces de mando para que el canino atacara a nuestra policía, quien en legítima defensa para proteger su integridad acciona su arma de dotación” , explicó Chaves.

Durante el enfrentamiento, otro uniformado también resultó lesionado.

Uno de los perros murió durante el procedimiento.

La Policía recordó que este mismo perro ya había mordido a un agente en un procedimiento similar ocurrido meses atrás, provocando incapacidad temporal de cinco días.

Investigación en curso

La justicia penal militar asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del caso y determinar responsabilidades. “Es importante resaltar que nuestra justicia penal militar inicia todas las indagaciones pertinentes para establecer las circunstancias en el hecho”, concluyó el teniente coronel.