Capturado alias Chicharrón, sicario del Clan del Golfo en El Bagre, Antioquia

El Bagre, Antioquia

En una operación conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional fue capturado en flagrancia alias “Chicharrón”, presunto integrante del grupo armado organizado Clan del Golfo, en el corregimiento de Puerto López, zona rural de El Bagre.

La acción en el municipio del Bajo Cauca antioqueño, se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus por tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscritas a la Décima Primera Brigada, en coordinación con el Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar).

Detalles del operativo

De acuerdo con las autoridades, el detenido haría parte de la subestructura Uldar Cardona Rueda y habría actuado durante al menos seis años como sicario en esa organización criminal. Además, sería el encargado de realizar labores de inteligencia delictiva y reportar los movimientos de la Fuerza Pública a alias Sombra y alias Torres, presuntos cabecillas de la zona.

Durante el operativo fueron incautados una pistola, 25 cartuchos de diferentes calibres, un proveedor y un celular.

Alias Chicharrón y el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El Ejército Nacional reiteró que continuará adelantando operaciones coordinadas en el Bajo Cauca antioqueño para debilitar las estructuras del Clan del Golfo y garantizar la seguridad de las comunidades de la región.