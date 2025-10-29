Cae en Envigado el cabecilla de “Los Rolex”, red criminal detrás de homicidios y robos de joyas

Envigado, Antioquia

Fue capturado alias “Chamaco”, señalado cabecilla del grupo delincuencial “Los Rolex”, una red dedicada al hurto de relojes y joyas de alto valor en Medellín, Bogotá y Cartagena.

La detención se realizó en Envigado tras un proceso investigativo de varios meses adelantado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), que incluyó seguimientos técnicos, vigilancias encubiertas y labores de inteligencia. En el operativo fueron incautados dos teléfonos celulares, documentos de identidad y un vehículo que serán analizados como parte del proceso judicial.

Historia criminal

Alias “Chamaco” era considerado el máximo cabecilla de “Los Rolex”, organización vinculada con el grupo criminal “La Terraza”. Según las autoridades, inició como “marcador”, encargado de identificar a las víctimas de robos selectivos, pero ascendió en la estructura tras la muerte de alias “Mono Rolex”, ocurrida en agosto de 2025.

Su prontuario incluye antecedentes por hurto agravado, lesiones personales y fuga de presos, además de un ataque armado en 2020 en el sector de El Poblado, donde intentó asesinar a un ciudadano que se resistió al robo de sus joyas.

“Está vinculado al homicidio de un ciudadano estadounidense de nombre John Mariani, ocurrido en Medellín el 26 de octubre del año 2015, caso investigado en cooperación bilateral con la Agencia Federal FBI y la Fiscalía General de la Nación” enfatizó el General William Castaño Ramos, Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El capturado fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación y posteriormente enviado a prisión para cumplir su condena.