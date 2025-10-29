Vea el gol y la asistencia de Luis Díaz para Bayern en su victoria sobre Colonia por Copa Alemania

Vea el gol de Luis Díaz para el Bayern Múnich en su victoria sobre Colonia por la Copa de Alemania. (Photo by Lars Baron/Getty Images) / Lars Baron

¡El Bayern Múnich no tiene piedad de sus rivales! Este miércoles 29 de octubre, el cuadro bávaro se clasificó a la tercera ronda de la Copa de Alemana (DFB Pokal), tras vencer 1-4 al Colonia en el RheinEnergieStadion.

Luis Díaz fue una de las grandes figuras del partido. El guajiro disputó 88 minutos, periodo el que marcó un gol y dio una asistencia de gran factura.

REPASE ACÁ LA GOLEADA DEL BAYERN SOBRE COLONIA EN LA COPA DE ALEMANIA

Vea acá el gol de Luis Díaz para Bayern Múnich

Aunque el Colonia se encargó de abrir la cuenta del partido con un certero cabezazo de Ragnar Ache al minuto 31, la paridad del Bayern llegó cinco minutos después por intermedio de Luis Díaz. El guajiro aprovechó un rebote corto del arquero Ron-Robert Zieler para marcar a puerta vacía.

Véalo acá:

¡Gol de Luis Díaz! Lo empata el Bayern. ⚽ pic.twitter.com/IUIaDNNaxc — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 29, 2025

Más adelante llegaría la fiesta de Harry Kane. Al minuto 38 consiguió su primera anotación, tras una espectacular media vuelta y definición por encima del arquero; posteriormente, al 64′, el mismo Kane selló su doblete con un remate de cabeza.

Vea acá la asistencia de Luis Díaz para Bayern Múnich

Finalmente, el cuarto y definitivo tanto del Bayern llegó al minuto 72 en un espectacular contragolpe. Aleksandar Pavlović ganó en velocidad por derecha y envió un centro rasante para Luis Díaz, que amagó con rematar a portería, pero terminó asistiendo para a sencilla definición de Michael Olise.

Así fue:

¡ASISTENCIA DE LUCHO DÍAZ! El colombiano se la cedió a Olise, que marcó el 4-1 sobre Colonia en la Copa de Alemania.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JOe6hXaJqM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025

Con el 1-4 a su favor, Bayern Múnich dejó atrás la segunda ronda de la DFB Pokal y ahora espera rival en la próxima instancia.

