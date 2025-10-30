¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich? Fecha, hora y cómo seguir el partidazo

¡Los Bávaros imparables! El Bayern Múnich ha tenido un excelente inicio de temporada, pues aún no conoce la derrota ni en la Champions League, ni en la Bundesliga y tampoco en la Copa, en todos los torneos ha conseguido un puntaje ideal y se mantiene en los primeros puestos. Esta vez el equipo de Luis Díaz se enfrentará al Bayer Leverkusen, por la novena jornada de la Liga Alemana.

Parcialmente, el Bayern Múnich es líder de la Bundesliga al conseguir un puntaje perfecto de 24 puntos sobre 24, pues no ha perdido ni empatado ningún partido de los que ha disputado. Por su parte, el Bayer Leverkusen se ubica en la quinta casilla con 19 puntos.

¿Cómo le ha ido a Luis Díaz?

Luis Díaz ha tenido un gran inicio de temporada con el Bayern Múnich, el atacante colombiano ha registrado 14 compromisos, todo los que ha disputado el equipo, sumando 7 goles. Contando solo Bundesliga, ha disputado ocho partidos, con un saldo de cinco tantos y cuatro asistencias.

La última vez que Lucho marcó con los Bávaros fue este miércoles 29 de octubre contra Colonia, partido que correspondió a la segunda jornada de la Copa Alemania. El guajiro fue quien abrió el marcador para su club en el Rhein Energie, para la victoria 4-1 del Bayern.

¡Gol de Luis Díaz! Lo empata el Bayern. ⚽ pic.twitter.com/IUIaDNNaxc — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 29, 2025

Día, hora y cómo seguir Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

El juego tendrá lugar este sábado primero de noviembre desde las 12:30 de la tarde (hora Colombia), un duelo que se disputará en el Allianz Arena.

El juego, usted lo podrá disfrutar mediante el minuto a minuto de caracol.com.co y la transmisión por televisión estará a cargo de ESPN, así como se podrá seguir por Disney+.