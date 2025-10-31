Reunión clave entre gobierno, alcaldía y moteros para conjurar bloqueos y rodadas en Bogotá

Bogotá. Marzo 3 de 2024. Cientos de motociclistas se reunieron en algunos puntos de la ciudad para manifestarse en contra del estigma debido a los casos de inseguridad que se han presentado últimamente en la ciudad y para apoyar varios proyectos de seguridad, entre ellos la creación de una red de información para apoyar a las autoridades. (Colprensa - John Paz) / John Paz

El Ministerio del Interior anunció una reunión para hoy, a las 11:00 de la mañana, con representantes de los diferentes lideres y gremios de moteros, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de buscar salidas definitivas, que permitan conjurar los bloqueos y movilizaciones, que han afectado a miles de ciudadanos en las últimas horas en la ciudad.

El viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón indicó que junto con el concejal Julián Forero, más conocido como Fuchi representante de los moteros ha estado mediando para establecer una ruta de diálogo que permita la normalización del transporte.

“La idea es que tengamos una ruta de diálogo para que salgamos del caos vehicular que se encuentra Bogotá con las diferentes acciones de bloqueo que están haciendo los gremios de moteros. La molestia es porque el decreto cobija a todas las personas que tienen parrillero o que utilizan parrillero y no a las personas que participan de las caravanas de Halloween”, indicó el funcionario.

El Gobierno Nacional busca aliviar la tensión entre los motociclistas y la Alcaldía Mayor de Bogotá por la medida de restricción del parrillero durante el puente festivo de Halloween.

“En este momento necesitamos que la gente llegue a sus casas y que la gente que se encuentra molesta porque siente que se les violan sus derechos tenga la oportunidad de dialogar, de tal manera con la Alcaldía, el Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y el gremio de moteros estemos a las 11 de la mañana encontremos una ruta y una concertación que permitan que Bogotá vuelva a la normalidad”, reitero el Viceministro Rondón.

#Bogotá 📍| Por instrucción del ministro del Interior, @AABenedetti, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, @GabrielRondonO, sostendrá una reunión con el gremio de los moteros a partir del día de mañana (31 de octubre) sobre las 11:00 am en las… pic.twitter.com/Ofhg3nqTMC — MinInterior Colombia (@MinInterior) October 30, 2025

De otro lado, el secretario de Gobierno de Bogotá Gustavo Quintero reiteró que la medida de restricción de parrillero durante el fin de semana de Halloween busca garantizar que todas las personas, en especial para niñas y niños, sean el centro de la celebración del 31 de octubre. La medida Continua.

“Lamentablemente esta fecha se ha vuelto excusa para comportamientos indebidos y muchas veces agresivos con las personas por parte de algunos grupos de motociclistas que incluso han bautizado sus rodadas con nombres amenazantes que dan cuenta de lo que sucede en ellas, agresiones a transeúntes, afectaciones al espacio público, ruido excesivo y cero acatamiento al llamado de las autoridades”, afirmó.