Galan pide apoyo ciudadano para recuperar el orden en Bogotá y defiende restricción de motos

Colombia

Durante su intervención en el Día Mundial de las Ciudades, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a los ciudadanos para respaldar las acciones que buscan “recuperar el orden y la seguridad en la ciudad”.

El mandatario defendió la restricción temporal a la circulación de motos que regirá durante el fin de semana de Halloween, argumentando que la medida busca prevenir accidentes, hostigamientos y conductas violentas.

“Necesito el apoyo de los bogotanos para recuperar el orden y la seguridad en la ciudad. La sana convivencia depende de que todos cumplamos la ley y respetemos los derechos de los demás”, señaló Galán.

“Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente. Al contrario, es un medio para protegerla”, agregó.

Motivos de la medida y contexto de seguridad

Galán explicó que en los últimos cuatro años el fin de semana de Halloween se ha convertido en un momento de “miedo y caos” en Bogotá, debido a las rodadas de motos que han generado accidentes graves, homicidios y violaciones de las normas de tránsito y convivencia.

El alcalde afirmó que desde hace mes y medio las autoridades han identificado un aumento en las convocatorias a este tipo de rodadas, muchas de ellas con lenguaje “intimidante y provocador”.

Por eso, aseguró, fue necesario tomar medidas preventivas que limiten la circulación de motos durante esos días.

Un fin de semana con alto flujo de eventos

El mandatario recordó que el último fin de semana de octubre concentra más de 40 eventos en toda la ciudad, incluyendo el concierto de Shakira, lo que representa un desafío en materia de movilidad y seguridad.

A ello se suma la celebración de Halloween y el Día de los Niños, fechas que tradicionalmente movilizan a miles de personas.

“Todos queremos una Bogotá ordenada, y recuperar el orden exige tomar medidas difíciles como estas. Se trata de medidas temporales y limitadas, que buscan garantizar los derechos de todos y reducir los riesgos de caos y violencia”, concluyó Galán.