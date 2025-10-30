Protestas motos y manifestaciones HOY 🔴EN VIVO🔴: movilidad Bogotá colapsada por bloqueos moteros

Restricciones a motociclistas provocan bloqueos y cierres de TransMilenio este 30 de octubre de 2025

Bogotá enfrenta este jueves, 30 de octubre, una jornada de alta tensión en la movilidad, marcada por bloqueos en vías principales y operación interrumpida del sistema TransMilenio, como consecuencia directa de las nuevas medidas restrictivas impuestas por la Alcaldía a la circulación de motocicletas.

La decisión de la Alcaldía de Bogotá se fundamenta en la necesidad de prevenir el riesgo ciudadano, dado que la evidencia técnica y estadística apunta a que los fines de semana de Halloween concentran los mayores picos de accidentalidad vial del año.

Según cifras de la administración local, entre 2022 y 2024, estos fines de semana registraron entre 14 y 16 víctimas fatales anualmente, con un dato crucial: 8 de cada 10 siniestros mortales involucraron a un motociclista.

En 2024, el 73% de las muertes nocturnas de motociclistas ocurrieron entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. Paralelamente, las autoridades reportaron un aumento del 21% en homicidios cometidos por agresores que se movilizan en moto, y un 4% en hurto a personas bajo la misma modalidad.

Detalles de las restricciones durante Halloween

Las medidas estarán vigentes desde las 00:00 horas de este jueves hasta las 11:59 p. m. del lunes festivo, 3 de noviembre de 2025.

La Alcaldía dispuso de un plan integral de control y acompañamiento en toda la ciudad, con 2.000 uniformados de la Policía Nacional y 15 puestos de control distribuidos en las principales vías de la capital.

Restricción con Acompañante: se prohíbe la circulación de motocicletas que lleven acompañante durante todo el periodo festivo. Toque de queda Nocturno: se restringe la circulación de todas las motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del fin de semana (jueves a lunes) en corredores viales estratégicos, incluyendo: Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, calle 26 (Avenida El Dorado), calle 80, Carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, calle 53, calle 63 y carrera 60.

Los conductores que infrinjan estas disposiciones se enfrentarán a una sanción C.14 del Código Nacional de Tránsito, que asciende a $604.100 pesos. Además, el vehículo podrá ser inmovilizado.

Minuto a minuto bloqueos y cierres de TransMilenio

Siga a continuación el reporte en tiempo real de las vías principales de Bogotá colapsadas por protestas contra la restricción de motociclistas; los servicios de TransMilenio operan con interrupciones:

8:53 a.m. | A esta hora un grupo de motociclistas bloquean un carril en la carrera 40 con calle 24, en inmediaciones al Ágora donde se está realizando el evento del Día Mundial de las Ciudades.

#BOGOTÁ | A esta hora un grupo de motociclistas bloquean un carril en la carrera 40 con calle 24, en inmediaciones al Ágora donde se está realizando el evento del Día Mundial de las Ciudades.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/re9yuoZW1g — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2025

7:55 a.m. | El componente troncal y zonal de TransMilenio presenta afectaciones y retrasos en todo el sistema. Estas son las novedades:

⏰#TMAhora: (7:55 a.m.)



📍 Autopista sur con Av. Villavicencio



🔀 Continúan los desvíos de la flota zonal en el sector, rutas troncales inician retornos en estación General Santander.



❌ Dejan de operar las estaciones: Alqueria, Venecia, Sevillana, C.C. Paseo VIlla del Rio -… pic.twitter.com/wlOXla8jI9 — TransMilenio (@TransMilenio) October 30, 2025

7:27 a.m. | Se reportan 5 puntos de bloqueo en la ciudad por las inconformidades que generó la restricción de motocicletas en la ciudad:

#BOGOTÁ | A esta hora (7:27 am) se reportan 5 puntos de bloqueo en la ciudad por las inconformidades que generó la restricción de motocicletas en la ciudad:



- Avenida Américas con carrera 49

- Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali

- Carrera 79 con Calle 39a sur

- Carrera… pic.twitter.com/N0XyuAdQiX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2025

7:06 a.m. | Comienzan las manifestaciones por parte de los motociclistas en contra del decreto que restringe la circulación de motos.

#BOGOTÁ | Comienzan las manifestaciones por parte de los motociclistas en contra del decreto que restringe la circulación de motos.



En la Av Villavicencio con Autopista Sur, un grupo de motociclistas se moviliza en el punto y bloquea el carril central de la glorieta.



En… pic.twitter.com/IiXjFYCrJW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2025

6:57 a.m. | Se activa otro punto de bloqueo en la calle 100 con Autopista Norte. Un grupo de moteros se moviliza en plan tortuga sentido norte-sur por esta vía.

#BOGOTÁ | Se activa otro punto de bloqueo en la calle 100 con Autopista Norte. Un grupo de moteros se moviliza en plan tortuga sentido norte-sur por esta vía. https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/rQFRdgliDj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2025

2:45 a.m. |Varios motociclistas realizaron rodadas y plan tortuga por diferentes avenidas de la capital, generando tráfico lento y caos vial.